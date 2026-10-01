Tuyển sinh đại học 2026: Biến động mạnh, nhóm ngành nào lên ngôi?

Sáng 1/10, tại TPHCM, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị giáo dục đại học năm 2026, với sự tham dự của Phó thủ tướng Lê Tiến Châu.

Báo cáo của Bộ GD&ĐT cho biết, kết quả tuyển sinh có nhiều biến động giữa các nhóm ngành.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, nhóm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) có 241.929 thí sinh trúng tuyển, tăng 1,7% so với năm 2025. Số lượt ngành thuộc nhóm này đạt 2.319, tăng 14,8%.

Trong đó, hơn 212.600 thí sinh thuộc nhóm STEM đã xác nhận nhập học, chiếm gần 33,6% trong tổng số khoảng 633.400 thí sinh xác nhận nhập học đại học năm nay.

Báo cáo của Bộ GD&ĐT.

Trong 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược thuộc phạm vi xét cấp học bổng theo Nghị định 179, tổng số thí sinh trúng tuyển đạt gần 128.700, giảm nhẹ so với năm trước.

Công nghệ thông tin là nhóm duy nhất trong 15 nhóm này ghi nhận số trúng tuyển giảm. Cụ thể, gần 35.700 thí sinh trúng tuyển, giảm hơn 10.000 so với năm 2025. Bộ GD&ĐT chưa đưa ra nhận định về nguyên nhân sụt giảm.

Trong khi đó, các nhóm kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, máy tính, xây dựng, toán học đều tăng trên 1.000 thí sinh trúng tuyển. Riêng kỹ thuật mỏ tăng gần 240, đạt 725 người.

Ở nhóm trí tuệ nhân tạo – dữ liệu, số trúng tuyển tăng 30,4%, từ 10.709 lên 13.969 người. Số lượt ngành cũng tăng từ 124 lên 181, tương ứng tăng 46%.

Nhóm khoa học cơ bản có gần 7.800 thí sinh trúng tuyển, tăng hơn 26% so với năm trước. Quy mô nhập học tăng từ khoảng 3.300 người năm 2022 lên hơn 7.000 người năm 2026; điểm chuẩn trung vị tăng từ 20 lên 22 điểm.

Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, nhóm luật có 212 lượt ngành trong năm 2026, tăng 6,5%. Tuy nhiên, số thí sinh trúng tuyển giảm từ 32.078 xuống 24.483 người, tương ứng giảm 23,7%.

Diễn biến trái chiều cũng xuất hiện ở nhóm du lịch – dịch vụ – vận tải: số lượt ngành tăng 12,6%, nhưng số trúng tuyển giảm 3,4%, còn 47.482 người. Ngược lại, nhóm sư phạm – giáo viên ghi nhận số trúng tuyển tăng 14,6%, đạt 44.623 người.

3 yêu cầu với cơ sở giáo dục đại học

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, các cơ sở giáo dục đại học cần tập trung vào ba nhóm vấn đề trong năm học mới. Trước hết, hệ thống phải xác định những thay đổi cần thiết để thích ứng với thời đại mới, đặc biệt trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và yêu cầu phát triển đất nước.

Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tiếp đó, mỗi trường cần làm rõ giá trị mang lại cho người học, xã hội; sử dụng hiệu quả nguồn lực từ Nhà nước, doanh nghiệp và người học. Việc xác định vị trí trên bảng xếp hạng cần đi cùng câu trả lời về lý do người học chọn trường, Nhà nước đầu tư và doanh nghiệp hợp tác.

Vấn đề thứ ba là nâng cao chất lượng đào tạo. Bộ trưởng đề nghị các trường chú trọng chất lượng công bố khoa học, việc làm và đóng góp của người học sau tốt nghiệp, qua đó bảo đảm sự phát triển bền vững của hệ thống.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng thực chất, chú trọng chất lượng công bố khoa học, việc làm và đóng góp của người học sau tốt nghiệp; sử dụng hiệu quả nguồn lực để mang lại giá trị cho người học, xã hội và đất nước.