Tuyển sinh 2018: Đại học FPT tăng mạnh chỉ tiêu các ngành khối CNTT

Trong khi chỉ tiêu các nhóm ngành khác không thay đổi so với năm ngoái, tổng chỉ tiêu các ngành thuộc khối CNTT của Đại học FPT lại tăng gấp 2,2 lần, với 3.100 chỉ tiêu so với con số 1.400 chỉ tiêu của năm 2017.

Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2018, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào 3 ngành Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin và Khoa học máy tính của Đại học FPT là 3.100 sinh viên, gấp hơn 2,2 lần so với chỉ tiêu các ngành CNTT trong năm ngoái và gấp hơn 4,4 lần so với chỉ tiêu năm 2016 (Ảnh minh họa)

Tăng chỉ tiêu các ngành khối CNTT, thêm đối tượng được miễn thi sơ tuyển

Trường Đại học FPT vừa chính thức công bố Quy chế tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018 với nhiều điểm mới. Theo đó, trong năm nay, nhà trường dự kiến tuyển tổng số 4.400 chỉ tiêu vào 13 ngành thuộc 6 lĩnh vực đào tạo gồm Mỹ thuật ứng dụng; Kinh doanh & quản lý; Máy tính & CNTT; Ngôn ngữ; Du lịch, khách sạn, nhà hàng; Báo chí & truyền thông.

Đáng chú ý, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của các nhóm ngành khác vẫn được duy trì ở mức tương đương so với năm 2017, năm nay tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy vào 3 ngành thuộc khối CNTT của Đại học FPT gồm Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin và Khoa học máy tính đã được tăng mạnh, với 3.100 chỉ tiêu. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành khối CNTT trong 2 năm 2016, 2017 lần lượt là 700 chỉ tiêu và 1.400 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các ngành đào tạo đại học chính quy của Đại học FPT năm 2018.

Chia sẻ với ICTnews, đại diện truyền thông của Đại học FPT cho hay, việc nhà trường điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo thuộc khối ngành CNTT là nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ tăng cường đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao của Việt Nam.

Mặt khác, cũng theo đại diện truyền thông Đại học FPT, chỉ tiêu các ngành khối CNTT cũng đã được trường đưa ra trên cơ sở tìm hiểu nhu cầu thực tế về nguồn nhân lực CNTT từ các doanh nghiệp và các hội, hiệp hội trong ngành, đơn cử như FPT Software, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT (VINASA).

Cùng với đó, theo Quy chế tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018 mới được Đại học FPT công bố, năm 2018, ngoài những thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy của Bộ GD&ĐT thì những thí sinh có tổng điểm 3 môn đạt 21 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT năm 2018; hoặc có tổng điểm 3 môn trong hai học kỳ cuối THPT đạt 21 điểm trở lên (xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại ĐH FPT) được miễn thi sơ tuyển.

Đặc biệt, năm 2018, Đại học FPT còn miễn thi sơ tuyển cho những thí sinh đăng ký học các ngành: Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin, Khoa học máy tính (các ngành thuộc lĩnh vực Máy tính &CNTT) có điểm trung bình môn Toán trong 2 học kỳ cuối THPT đạt 8,0 trở lên. Điểm mới này trong quy chế tuyển sinh đã cho thấy quyết tâm của Đại học FPT trong việc nâng cao chất lượng đầu vào khối ngành CNTT, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nhu cầu cấp thiết nguồn nhân lực chất lượng cao, ổn định cho cuộc cách mạng số.

Đại diện Hội đồng tuyển sinh trường Đại học FPT chia sẻ: “Tư duy Toán mà tốt nói chung là chúng tôi yên tâm, môn Toán lấy điểm cao chứ không nhất thiết phải căn cứ điểm của tổ hợp môn xét tuyển”.

Ngoài ra, những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương; có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên cũng được miễn thi sơ tuyển vào Đại học FPT.

Chú trọng Toán logic trong kỳ thi sơ tuyển vào trường

Các thí sinh không đủ điều kiện miễn thi mong muốn theo học tại Đại học FPT có thể nộp hồ sơ đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh của trường.

Thông tin từ Đại học FPT cho hay, theo định hướng của Ban lãnh đạo nhà trường, việc đánh giá chất lượng học sinh đầu vào vô cùng quan trọng. “Thí sinh cần có tố chất tư duy tốt, bởi vì tư duy là nền tảng cho sự phát triển khả năng sáng tạo và năng lực học tập, làm việc trong tương lai. Đó là lý do tại sao kỳ thi đầu vào của Đại học FPT có Toán tư duy logic và Viết luận”, đại diện FPT nêu.

Các tổ hợp môn xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học FPT.

Theo kế hoạch, trong năm 2018, Đại học FPT tổ chức kỳ thi sơ tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy của trường theo 2 đợt, lần lượt vào các ngày 13/5 và 15/7/2018. Những năm qua, với sự thách thức gây tò mò và khao khát chinh phục của đề thi đầu vào, các kỳ thi sơ tuyển của Đại học FPT đều đã thu hút hàng ngàn thí sinh tham dự.

Đại học FPT sẽ cấp 400 suất học bổng cho các thí sinh

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học FPT cũng cho biết, với mục đích thu hút nhân tài, tạo cơ hội cho các sinh viên tài năng được học tập, theo đuổi đam mê tại Đại học FPT, năm nay, nhà trường đã quyết định tăng gấp đôi số lượng học bổng, nâng tổng số học bổng lên 400 suất bao gồm các mức: học bổng 100%+ (bao gồm toàn bộ học phí và sinh hoạt phí toàn khóa học); Học bổng toàn phần 100% học phí; học bổng bán phần từ 50 - 70% học phí (bao gồm cả khóa học tiếng Anh dự bị) trong suốt 4 năm học tại trường.

Năm 2018, Đại học FPT sẽ chọn trao cho các thí sinh tài năng tổng cộng 400 suất học bổng, tăng gấp đôi số lượng học bổng so với các năm trước (Trong ảnh: các sinh viên tài năng nhận học bổng của Đại học FPT)

Theo đó, trong thời gian từ nay đến hết ngày 12/5/2018, các thí sinh đáp ứng một trong các tiêu chí: thí sinh tham gia đội tuyển trong các kỳ thi Toán và Tin Quốc tế (năm 2017, 2018); thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba Quốc gia các môn Toán, Lí, Hóa, Tin, Anh; thí sinh đạt tổng điểm 3 môn trong kỳ thi THPT Quốc gia (năm 2017, 2018) từ 27 điểm trở lên (chưa cộng điểm ưu tiên) xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT; thí sinh đạt các giải thưởng cấp quốc gia các cuộc thi năng khiếu, nghệ thuật, thể thao, văn hóa, sắc đẹp… có thể nộp hồ sơ đăng ký học bổng để có cơ hội nhận được các suất học bổng giá trị.

Các thí sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi sơ tuyển vào Đại học FPT cũng có cơ hội nhận được những suất học bổng 10% - 20% - 30% học phí toàn khóa học.

Một điểm mới nữa trong Quy chế tuyển sinh đại học năm 2018 của Đại học FPT là năm nay nhà trường còn tổ chức thi giành học bổng vào ngày 13/5/2018 cho những thí sinh thuộc danh sách đội tuyển thi Học sinh giỏi Quốc gia (năm 2017, 2018) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh hoặc thí sinh đạt học lực giỏi trong 2 học kỳ cuối THPT.

Các thí sinh và phụ huynh có thể tìm hiểu thêm thông tin về kế hoạch tuyển sinh năm nay của Đại học FPT trên trang web của trường tại địa chỉ http://daihoc.fpt.edu.vn hoặc gọi tới số hotline 024/028 7300 1866.

Vân Anh