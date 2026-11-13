Tuyên Quang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 104 đồ án quy hoạch

Chiều 13/11, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang chủ trì cuộc họp về tiến độ lập quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn tại các xã, phường. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới 31 xã, phường trong tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến nay, tỉnh đã hoàn thành thẩm định nhiệm vụ và dự toán 96/96 đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; 59/59 nhiệm vụ quy hoạch chung xã cũng đã được UBND cấp xã phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền. Đây là cơ sở để các địa phương lựa chọn đơn vị tư vấn và triển khai lập đồ án.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, nhất là việc bố trí kinh phí, hoàn thiện hồ sơ và bảo đảm tiến độ trình thẩm định, phê duyệt. Đáng chú ý, 31 nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị do UBND cấp xã tổ chức lập đã được thẩm định nhưng chưa được phê duyệt; 6 nhiệm vụ do Sở Xây dựng tổ chức lập chưa hoàn thành hồ sơ trình phê duyệt.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ theo Kế hoạch số 219/KH-UBND và các chỉ đạo của tỉnh. Việc triển khai phải bảo đảm đúng quy định, chất lượng, tính đồng bộ và khả thi của quy hoạch.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại cuộc họp.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát, phân loại toàn bộ 104 đồ án theo cơ quan tổ chức lập, thẩm quyền phê duyệt, tình trạng hồ sơ, nguồn kinh phí và điều kiện thực hiện. Tiến độ từng đồ án phải được cập nhật cụ thể, làm rõ công việc còn lại, đơn vị phụ trách và thời hạn hoàn thành; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 17/11/2026.

Đối với các nhiệm vụ đã có kết quả thẩm định, UBND các xã, phường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; phấn đấu giải quyết các hồ sơ đủ điều kiện trong tháng 11/2026. Những hồ sơ chưa bảo đảm quy định không được phê duyệt.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng và UBND cấp xã rà soát tổng nhu cầu kinh phí, số đã bố trí, phần còn thiếu và khả năng cân đối ngân sách, từ đó đề xuất phương án bố trí phù hợp với tiến độ từng đồ án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo công tác lập quy hoạch thuộc trách nhiệm địa phương; chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ và chất lượng nhiệm vụ được giao.

Việc triển khai phải thực hiện theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm; qua đó khắc phục tình trạng chậm trễ, bảo đảm các đồ án quy hoạch được hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.