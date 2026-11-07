Tuyên Quang: Yên Phú phát huy lợi thế rừng, nâng cao đời sống người dân

Công tác quản lý, bảo vệ rừng tại xã Yên Phú có phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan, lực lượng và cộng đồng

Xã Yên Phú có tổng diện tích tự nhiên trên 22.257 ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp đạt gần 18.945 ha, chiếm 85,12%. Đây là địa bàn có 13 dân tộc anh em cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 57,8% dân số.

Với đặc điểm địa hình và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển lâm nghiệp, rừng không chỉ giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái mà còn là nguồn lực phát triển kinh tế của địa phương. Bởi vậy, cấp ủy, chính quyền xã xác định quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ thường xuyên, gắn trách nhiệm giữ rừng với nâng cao thu nhập cho người dân.

Cuộc diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 tại xã Yên Phú

Trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, Yên Phú chú trọng phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, lực lượng chuyên trách và cộng đồng dân cư. UBND xã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên rừng. Các biển cảnh báo được lắp đặt tại khu vực trọng điểm; hoạt động tuần tra, kiểm tra rừng được duy trì nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Đặc biệt, tháng 8/2026, xã tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng. Thông qua diễn tập, năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng tại cơ sở được nâng lên, góp phần chủ động ứng phó khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, nhiều năm qua, trên địa bàn xã không xảy ra cháy rừng; tình trạng phá rừng từng bước được kiểm soát, không hình thành các điểm nóng về vi phạm pháp luật lâm nghiệp.

Tuyên truyền công tác bảo vệ rừng trên địa bàn xã Yên Phú

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Yên Phú cho biết: Công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, không còn tình trạng phá rừng, không hình thành các điểm nóng về vi phạm pháp luật lâm nghiệp. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không săn bắt, bẫy, mua bán chim hoang dã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự và chính quyền địa phương luôn phối hợp chặt chẽ trong tuần tra, kiểm tra, tuyên truyền, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng và đa dạng sinh học.

Không dừng lại ở nhiệm vụ giữ rừng, Yên Phú còn chú trọng phát triển kinh tế lâm nghiệp, từng bước nâng cao giá trị sản xuất trên cùng diện tích đất rừng. Xã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân trồng trên 680 ha rừng theo kế hoạch Nhà nước giao, góp phần duy trì tỷ lệ che phủ rừng khoảng 73%.

Cùng với mở rộng diện tích trồng rừng, người dân ngày càng quan tâm hơn đến chất lượng cây giống, lựa chọn những giống có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu nhằm nâng cao tỷ lệ sống và năng suất rừng trồng.

Một trong những định hướng được địa phương quan tâm là phát triển rừng trồng gỗ lớn. Thay vì chỉ tập trung vào những chu kỳ khai thác ngắn, việc kéo dài thời gian sinh trưởng của cây rừng giúp nâng cao chất lượng, giá trị gỗ thương phẩm, cải thiện hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn vị diện tích. Đây cũng là hướng đi cần thiết để từng bước thay đổi tư duy sản xuất lâm nghiệp của người dân, từ phát triển theo số lượng sang chú trọng chất lượng và giá trị lâu dài. Khi hiệu quả kinh tế từ rừng được nâng lên, người dân có thêm động lực gắn bó với nghề rừng, chủ động đầu tư chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng được giao.

Cùng với phát triển rừng trồng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được địa phương triển khai công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Nguồn kinh phí này góp phần bổ sung thu nhập cho các hộ gia đình, cộng đồng tham gia bảo vệ rừng, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân đối với tài nguyên thiên nhiên. Qua đó, công tác bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà từng bước trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng, gắn với lợi ích thiết thực của mỗi hộ dân.

Thực tiễn tại Yên Phú cho thấy, khi người dân nhận thức rõ giá trị của rừng và được hưởng lợi từ rừng, việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên sẽ có nền tảng bền vững hơn. Rừng được giữ gìn tốt tạo điều kiện duy trì môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước, hạn chế xói mòn đất; trong khi phát triển rừng sản xuất, nâng cao chất lượng gỗ và thực hiện hiệu quả chính sách dịch vụ môi trường rừng góp phần tạo thêm nguồn thu, việc làm cho người dân địa phương.

Phát huy lợi thế về diện tích đất lâm nghiệp rộng lớn, Yên Phú đang từng bước định hình hướng phát triển trong đó bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ. Đây không chỉ là giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có mà còn là hướng đi lâu dài nhằm nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng địa phương phát triển hài hòa với thiên nhiên.