Tuyên Quang: Yên Hoa quản lý, bảo vệ, phát triển rừng

Lực lượng chức năng phối hợp với nhân dân thực hiện tuần tra bảo vệ rừng tại xã Yên Hoa

Trước tình hình đó, xã xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Xã tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở, chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Đồng thời, duy trì hoạt động của các tổ bảo vệ rừng và PCCCR tại các thôn, bản; xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với công tác PCCCR, lực lượng kiểm lâm tiếp tục hướng dẫn các tổ bảo vệ rừng và PCCCR, cộng đồng dân cư xây dựng, triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Phân công cụ thể tổ, cá nhân trực 24/24 giờ trong những ngày nắng nóng, khô hanh để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản, chủ động ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng ngay từ cơ sở.

Hằng tháng, Tổ Kiểm lâm địa bàn xã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với UBND xã, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nà Hang và các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, PCCCR tại thôn, bản tổ chức từ 7 đến 12 cuộc tuần tra, kiểm tra. Qua đó, tập trung kiểm soát những khu vực có nguy cơ xảy ra khai thác, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và các hành vi vi phạm khác.

Bên cạnh các giải pháp chuyên môn, xã tiếp tục xác định tuyên truyền, phổ biến pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; lợi ích của rừng đối với môi trường, đời sống và sinh kế của người dân; các chính sách hỗ trợ đầu tư, chi trả dịch vụ môi trường rừng và trách nhiệm PCCCR. Hình thức tuyên truyền được thực hiện linh hoạt thông qua các buổi họp thôn, hệ thống loa truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu; đồng thời duy trì việc ký cam kết bảo vệ rừng đến từng hộ gia đình.

Tỷ lệ che phủ rừng của xã Yên Hoa đạt gần 75.

Những giải pháp trên nhằm nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư, phát huy vai trò chủ động của người dân trong quản lý, bảo vệ rừng, góp phần giữ vững diện tích rừng hiện có và nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn.

Thực tế, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự phối hợp tích cực của các lực lượng chức năng và Nhân dân, công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Yên Hoa thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn xã hiện có 9 thôn, bản, 1 tổ cơ động PCCCR cấp xã và 9 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng. Các lực lượng thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai chủ động, góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra cháy rừng, bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có.

Xác định người dân là lực lượng quan trọng trong công tác bảo vệ rừng, xã đã chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm. Các thôn, bản chủ động đưa nội dung bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR vào hương ước, quy ước; qua đó tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong cộng đồng.

Chia sẻ về những chuyển biến trong công tác bảo vệ rừng tại địa phương, ông Chẩu Văn Tiến, Tổ trưởng Tổ Kiểm lâm xã Yên Hoa, Hạt Kiểm lâm khu vực V cho biết: Thông qua công tác tuyên truyền của lực lượng kiểm lâm và các ban, ngành, đoàn thể, nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của rừng ngày càng được nâng cao. Người dân đã chủ động hơn trong việc gìn giữ, bảo vệ và phát triển rừng; tình trạng lén lút chặt phá cây rừng không còn diễn ra như trước. Nhiều diện tích đất đồi núi trọc trước đây của bản nay đã được phủ xanh bởi những cánh rừng ngày càng phát triển tốt.

Theo thống kê, xã Yên Hoa có tổng diện tích tự nhiên khoảng 14.375 ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp khoảng 12.470 ha. Cụ thể, diện tích rừng đặc dụng khoảng 6.572 ha, rừng phòng hộ 1.068 ha, rừng sản xuất 4.136 ha và diện tích rừng trồng đã thành rừng khoảng 981 ha. Tỷ lệ che phủ rừng của xã đạt gần 75%.

Có thể thấy, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các lực lượng chức năng và tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở Yên Hoa đang từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả. Qua đó, không chỉ góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái mà còn tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.