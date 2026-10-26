Tuyên Quang: Xuyên đêm tìm kiếm, kịp thời cứu sống người dân bị ngã xuống vực sâu khi đi rừng

Lực lượng chức năng tìm thấy ông Sùng khi nạn nhân đã bất tỉnh

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 25/10, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thắng Mố nhận được tin báo khẩn cấp từ gia đình ông Thào Vản Sùng về việc ông mất tích sau khi vào rừng lấy củi.

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, ông Sùng đi vào khu vực rừng và khe suối thuộc thôn Há Già.

Đến khoảng 17 giờ, không thấy ông trở về, người thân cùng bà con trong thôn tổ chức tìm kiếm tại các khu vực lân cận nhưng không có kết quả. Trước nguy cơ nạn nhân gặp tai nạn trong điều kiện trời tối, gia đình đã trình báo lực lượng chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thắng Mố triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn. Thượng tá Hoàng Văn Hải, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, trực tiếp chỉ huy tổ công tác gồm 3 cán bộ quân sự và 5 dân quân tự vệ, phối hợp với Công an xã Thắng Mố và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Đích tổ chức tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm diễn ra trong điều kiện đêm tối, địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều khe suối sâu và đường đi trơn trượt. Các tổ công tác chia khu vực, rà soát những vị trí có khả năng xảy ra tai nạn để tìm dấu vết của người mất tích.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút, lực lượng chức năng phát hiện chiếc mũ của ông Sùng bên bờ khe suối thuộc thôn Há Già. Nhận định nạn nhân có thể gặp nạn ở khu vực gần đó, tổ công tác tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, ông Sùng được phát hiện nằm bất tỉnh dưới một vực sâu, cách vị trí tìm thấy chiếc mũ khoảng 400 m. Qua xác minh ban đầu, do trời tối và địa hình trơn trượt, ông có thể đã bị trượt chân ngã xuống vực. Nạn nhân bị thương ở vùng đầu, chân và hai mắt, mất khả năng tự di chuyển.

Sau khi được sơ cứu tại chỗ, nạn nhân được di chuyển đến cơ sở y tế để chăm sóc

Ngay sau khi phát hiện nạn nhân, các lực lượng phối hợp với gia đình tiến hành sơ cứu tại chỗ, tìm cách đưa ông ra khỏi khu vực vực sâu. Việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn do địa hình chia cắt, phải vượt suối và băng qua rừng trong đêm.

Sau đó, ông Sùng được đưa về Trạm Y tế xã Thắng Mố cấp cứu ban đầu, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh để tiếp tục điều trị.

Chiến sĩ Công an xã Thắng Mố chạy đua với thời gian đưa nạn nhân đến bệnh viện

Theo cơ quan chức năng, đến sáng 26/10, ông Thào Vản Sùng đã tỉnh lại, các chỉ số sinh tồn dần ổn định.