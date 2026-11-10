Tuyên Quang xử phạt xe ô tô cá nhân chở khách thu tiền trái phép

Lực lượng CSGT làm việc với trường hợp vi phạm.

Cụ thể, khoảng 17 giờ 10 phút ngày 7-11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường liên xã Linh Hồ, đoạn qua thôn Nậm Dầu, xã Linh Hồ, Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Vị Xuyên, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 22A-088.xx có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế V.X.H, sinh năm 1964, trú tại thôn 06, xã Vị Xuyên, điều khiển xe ô tô không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách nhưng vẫn chở người có thu tiền. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi trên, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe hạng B2.

Cơ quan chức năng cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người điều khiển thực hiện hành vi vi phạm. Với các hành vi được xác định, tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện có thể lên tới 24 triệu đồng.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, việc sử dụng xe ô tô cá nhân để chở khách thu tiền khi không đáp ứng các điều kiện kinh doanh vận tải là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hợp pháp. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, chủ phương tiện chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh vận tải, không sử dụng xe cá nhân để chở khách thu tiền trái phép.