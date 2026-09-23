Tuyên Quang xử lý nghiêm việc thiếu trách nhiệm, 'cắt xén' bữa ăn học sinh

Tuyên Quang hướng tới bữa ăn bán trú an toàn, đủ dinh dưỡng. (Ảnh: Thành Nhân)

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND xã, phường và cơ sở giáo dục triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Tuyên Quang, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục giám sát toàn bộ quy trình cung cấp thực phẩm. Việc kiểm soát được thực hiện từ khâu lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, bảo quản, chế biến đến cung cấp suất ăn cho học sinh.

Lãnh đạo xã Lũng Cú kiểm tra suất ăn bán trú trên địa bàn.

Các ngành chức năng đồng thời rà soát hệ thống bếp ăn tập thể, căng tin trường học; đánh giá nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tham mưu bố trí nguồn lực để khắc phục những điều kiện chưa đáp ứng yêu cầu.

Một trong những nội dung được yêu cầu thực hiện nghiêm là kiểm tra năng lực các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học. Những cơ sở không bảo đảm điều kiện ATTP sẽ bị xem xét dừng hợp đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ quy định về ATTP; tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất đối với bếp ăn, căng tin. Các trường phải chủ động rà soát điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ chế biến, bảo quản và chia suất ăn.

Cùng với bảo đảm an toàn, ngành Giáo dục được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh kiến thức, kỹ năng lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn. Qua đó, hình thành ý thức giữ gìn sức khỏe và thói quen ăn uống an toàn cho học sinh ngay từ trường học.

Các bếp ăn phải bảo đảm an toàn, đúng thực đơn.

Điểm đáng chú ý trong chỉ đạo của UBND tỉnh là yêu cầu tăng cường tính công khai, minh bạch trong tổ chức bữa ăn học sinh.

Theo đó, mỗi cơ sở giáo dục phải phân công người trực tiếp chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, bảo đảm bữa ăn được thực hiện đúng thực đơn, đủ định lượng dinh dưỡng.

Hằng ngày, nhà trường phải công khai với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế. Các ý kiến, phản ánh của phụ huynh phải được tiếp nhận và xử lý trong vòng 24 giờ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát công tác tổ chức bữa ăn. Việc tăng cường sự tham gia của phụ huynh được kỳ vọng góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức bán trú.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục phải xây dựng quy trình phòng ngừa, ứng phó và xử lý sự cố ATTP; tổ chức diễn tập ứng phó với tình huống ngộ độc thực phẩm quy mô lớn, hoàn thành trong quý III/2026.

Để kiểm soát ATTP từ gốc, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tăng cường quản lý chất lượng, nguồn gốc nông sản, thực phẩm cung cấp cho trường học; bảo đảm các sản phẩm không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, hóa chất độc hại vượt giới hạn cho phép.

Ngành chức năng đồng thời thúc đẩy các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ thực phẩm an toàn, có khả năng truy xuất nguồn gốc. Sở Công Thương tăng cường kiểm tra thị trường, xử lý thực phẩm giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc và không bảo đảm an toàn.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí phục vụ chế biến, cung cấp suất ăn bán trú; hỗ trợ đầu tư, sửa chữa, nâng cấp bếp ăn, căng tin và mua sắm thiết bị bảo quản, chế biến thực phẩm.

Công an tỉnh tăng cường đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật về ATTP, nhất là hành vi sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, kém chất lượng; đồng thời xử lý nghiêm hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý ATTP và hành vi “cắt xén” khẩu phần, suất ăn của học sinh.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát ATTP tại các cơ sở giáo dục theo phân cấp; thẩm định hồ sơ, chất lượng thực phẩm và lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn.