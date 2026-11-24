Theo đó, chỉ thị về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá áp dụng đối với toàn bộ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Văn bản được ban hành sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 20/10/2026 về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo, và sau vụ gian lận thi gây chấn động tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong mùa thi năm 2026.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Huy Bảo

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Theo chỉ thị, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ sở giáo dục phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động nhận diện nguy cơ gian lận để phòng ngừa, kiểm soát ngay từ đầu. Tỉnh nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che, tiếp tay hoặc can thiệp làm sai lệch kết quả học tập, kiểm tra, đánh giá và thi cử. Các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Để bảo đảm yêu cầu ấy, các đơn vị phải rà soát quy trình tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá và phân định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tỉnh yêu cầu tăng cường giám sát độc lập, kiểm soát chéo và lưu vết hoạt động tại những khâu có nguy cơ phát sinh tiêu cực.

Không chỉ siết chặt khâu tổ chức thi, Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu ngành giáo dục đổi mới công tác đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng theo hướng không tạo áp lực thành tích đối với nhà trường, giáo viên và học sinh. Đáng chú ý, tỉnh quy định không được lấy riêng tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp hoặc kết quả thi làm căn cứ đánh giá, khen thưởng tập thể, cá nhân.

Trang bị kỹ thuật, phối hợp liên ngành để chặn gian lận công nghệ cao

Về giám sát các kỳ thi, Sở GD-ĐT được giao rà soát, đề xuất trang bị hệ thống camera, thiết bị rà soát kim loại, máy tính và các phương tiện cần thiết. Việc đầu tư ưu tiên cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi tốt nghiệp THPT, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Trước nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI), Sở GD-ĐT phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án bảo mật, phòng ngừa. Công an tỉnh có trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn bộ quá trình tổ chức thi, từ ra đề, in sao, bảo quản, vận chuyển đề thi, bài thi đến coi thi, chấm thi và phúc khảo. Lực lượng này cũng chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động mua bán, cung cấp thiết bị, phần mềm phục vụ gian lận. Những vụ việc có dấu hiệu tội phạm như mua bán đề thi, đưa hoặc nhận hối lộ, làm giả tài liệu, can thiệp trái phép vào dữ liệu và kết quả thi phải được xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Ở khía cạnh kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp nghiên cứu giải pháp phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng AI để gian lận, đồng thời rà soát, xử lý hoạt động quảng cáo, môi giới thiết bị, phần mềm gian lận trên không gian mạng.

Đối với các cơ sở giáo dục, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính trung thực, công bằng trong học tập, nghiên cứu khoa học, kiểm tra và đánh giá. Các trường phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc cập nhật, điều chỉnh kết quả học tập, ngăn chặn hành vi tự ý sửa điểm, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp đạo văn, sao chép, thuê người làm bài, học thay, thi hộ và sử dụng AI trái quy định.

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