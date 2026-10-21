Tuyên Quang: Xử lý hai thanh niên buông hai tay khi lái xe trên đường đèo

Cụ thể, ngày 19/10, trang Facebook “Hóng biến Hà Giang” đăng tải video ghi lại cảnh hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô buông cả hai tay, lạng lách, đánh võng trên đoạn đường đèo thuộc khu vực điểm check-in “Cây nghiến cô đơn”, thôn Đầu Cầu II, xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang.

Công an xã Cán Tỷ làm việc với hai thanh niên có hành vi điều khiển xe mô tô buông hai tay, lạng lách, đánh võng trên đường đèo.

Theo nội dung video, một nam thanh niên điều khiển xe mô tô Honda màu đen, biển kiểm soát 23AY-022.15, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu. Nam thanh niên còn lại điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 22AA-728.63, buông cả hai tay khỏi tay lái, lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông.

Khu vực này thường xuyên có du khách trong và ngoài nước dừng chân tham quan, chụp ảnh, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cán Tỷ chỉ đạo Tổ Cảnh sát trật tự khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hai nam thanh niên trong video là C.V.Q (sinh năm 2009), trú tại thôn Lùng Búng và C.T.V (sinh năm 2010), trú tại thôn Phú Tỷ 2, Đội 1, xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang.

Công an xã Cán Tỷ đã phối hợp với Công an xã Bạch Đích mời hai thanh niên cùng gia đình đến trụ sở làm việc.

Hai thanh niên và phương tiện vi phạm tại cơ quan công an.

Tại buổi làm việc, hai thanh niên thừa nhận video phản ánh đúng sự việc, không bị cắt ghép, đồng thời xác nhận đã thực hiện các hành vi như nội dung đăng tải.

Theo cơ quan công an, hành vi không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu theo quy định, buông hai tay khỏi tay lái, lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đe dọa tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Hiện, Công an xã Cán Tỷ đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển vụ việc đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.