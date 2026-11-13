Tuyên Quang: Xử lý 5 trường hợp 'xe ghép, xe tiện chuyến' trên quốc lộ 4C

Thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 4C - Cao nguyên đá, từ ngày 5 - 12/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã liên tiếp phát hiện, xử lý 5 trường hợp sử dụng xe ô tô không kinh doanh vận tải nhưng chở khách có thu tiền.

Cảnh sát giao thông liên tiếp phát hiện, xử lý các trường hợp "xe ghép", "xe tiện chuyến" trên tuyến quốc lộ 4C.

Các phương tiện vi phạm gồm các xe biển kiểm soát: 23A-186.XX do P.H.H; 22H-031.XX do H.N.V; 22A-330.XX do P.N.N; 22C-124.XX do N.H.T; 23A-189.XX do T.X.H.l điều khiển.

Theo khoản 8a Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe bị phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết: Từ đầu năm đến 11/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm soát 9.770 lượt phương tiện vận tải hành khách. Lập biên bản xử lý 2.117 trường hợp vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 20 trường hợp sử dụng xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách để chở người có thu tiền, với tổng số tiền phạt 260 triệu đồng.

Cảnh sát giao thông Tuyên Quang khuyến cáo, các chủ phương tiện, lái xe cá nhân không được tự ý tổ chức hoạt động chở khách thu tiền dưới hình thức "xe ghép", "xe tiện chuyến" trái quy định. Hoạt động kinh doanh vận tải hành khách phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo pháp luật.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 4C.