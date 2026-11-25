Tuyên Quang hướng tới xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, bảo đảm người dân được tiếp cận chính sách kịp thời, công bằng. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, tỉnh định hướng chuyển từ phương thức hỗ trợ mang tính bình quân, bao cấp sang hệ thống an sinh xã hội đa tầng, lấy gia đình và cộng đồng làm nền tảng.

Đến năm 2030, phấn đấu cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội bao trùm, số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho tất cả người dân. Tầm nhìn đến năm 2045, hệ thống này hướng tới các chuẩn mực của nước phát triển có thu nhập cao, với dịch vụ chất lượng, tài chính bền vững, quản trị minh bạch và khả năng ứng phó nhanh trước rủi ro.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hồ sơ an sinh xã hội theo vòng đời, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các dữ liệu chuyên ngành về người có công, bảo hiểm, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở và thiên tai.

UBND xã, phường phân công cán bộ đầu mối theo dõi, chủ động rà soát, cập nhật thông tin, phát hiện các trường hợp khó khăn có nguy cơ bị bỏ sót. Việc triển khai không làm phát sinh tổ chức, biên chế mới và không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu được phép khai thác.

Tỉnh cũng rà soát, đề xuất điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp và trợ cấp xã hội phù hợp với mức sống tối thiểu, biến động giá cả và khả năng cân đối ngân sách; xem xét duy trì, bổ sung, mở rộng các chính sách hỗ trợ đặc thù, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các nhóm yếu thế.

Trong lĩnh vực việc làm, tỉnh chú trọng đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ tín dụng chính sách và phát triển các mô hình sinh kế bền vững. Cùng với đó, khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật, người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù và lao động lớn tuổi; đồng thời mở rộng các gói bảo hiểm linh hoạt, có hỗ trợ phù hợp đối với người thu nhập thấp.

Công tác chăm sóc trẻ em và người cao tuổi được quan tâm thông qua các chính sách bảo vệ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phát triển dịch vụ cộng đồng. Tỉnh ưu tiên chăm sóc trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời, tập trung vào dinh dưỡng, tiêm chủng, giáo dục mầm non, sàng lọc khuyết tật và can thiệp sớm.

Đối với người cao tuổi, chú trọng khám sức khỏe định kỳ, lập sổ theo dõi sức khỏe tại y tế tuyến xã, ưu tiên nhóm từ 75 tuổi trở lên và từng bước mở rộng đến nhóm từ 65 tuổi trở lên theo lộ trình. Người khuyết tật được quan tâm bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế, giao thông, công trình công cộng và dịch vụ số.

Trước nguy cơ thiên tai, dịch bệnh, tỉnh sẽ cập nhật bản đồ rủi ro, rà soát các hộ dễ bị tổn thương và xây dựng phương án ứng phó tại từng địa phương. Khi xảy ra thiên tai, chủ động huy động nguồn lực, chia sẻ dữ liệu, phấn đấu rút ngắn thời gian hỗ trợ từ nhiều tuần xuống còn vài ngày đối với những trường hợp đã đủ căn cứ. Đồng thời, gắn các chương trình phát triển kinh tế, thu hồi đất, sắp xếp sản xuất với phương án bảo đảm việc làm, thu nhập và sinh kế cho người dân.

Để triển khai hiệu quả, tỉnh chú trọng đổi mới quản trị, công khai nguồn lực và kết quả thực hiện các chương trình; rà soát chính sách trùng lặp, kém hiệu quả, xử lý nghiêm hành vi trục lợi chính sách.

Sở Nội vụ được giao làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả; Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí. Các sở, ngành, địa phương định kỳ báo cáo trước ngày 5.12 hằng năm; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tuyên truyền, giám sát, phản biện và kết nối nguồn lực hỗ trợ người dân.

Việc triển khai kế hoạch hướng tới xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm công bằng trong tiếp cận chính sách, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.