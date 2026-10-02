Tuyên Quang xây dựng Công an cấp xã vững mạnh, gần dân, sát dân

Phong trào “Ba nhất” được xác định là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, kỷ cương, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến nội dung phong trào đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, tăng cường phối hợp với lực lượng Công an trong trao đổi, cung cấp thông tin; chủ động tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân ngay từ cơ sở.

Công an xã Tùng Bá tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy đến từng hộ dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy các xã, phường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Công an địa phương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực.

Việc triển khai phong trào phải gắn với nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng Công an tại địa bàn cơ sở, nhất là nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân, chủ động nắm tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các địa phương chú trọng hướng dẫn, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo; phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phong trào “Ba nhất”; nghiên cứu xây dựng các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong lực lượng Công an.

Các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo phổ biến, quán triệt nội dung phong trào trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan và khu dân cư; đồng thời chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời xử lý hiệu quả những thông tin phức tạp phát sinh từ cơ sở.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để lực lượng Công an các cấp triển khai hiệu quả phong trào; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào. Cùng với đó, phối hợp tổ chức các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” từ tỉnh đến cơ sở, qua đó tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản ánh của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Đối với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai sâu rộng phong trào đến toàn lực lượng; đưa nội dung “Ba nhất” vào nghị quyết, chương trình công tác định kỳ, đồng thời cụ thể hóa 21 nội dung của phong trào thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với từng đơn vị, địa bàn.

Trọng tâm là nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân; cải thiện chất lượng tiếp nhận, giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích trong tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, lực lượng Công an các cấp chủ động phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích, cách làm hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn lực lượng.

Phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” được triển khai nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo điều kiện để lực lượng Công an thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Công an tỉnh Tuyên Quang trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.