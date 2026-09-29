Tuyên Quang xác định 17 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ tại bình độ 300, xã Thanh Thủy

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khảo sát, tìm kiếm các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ tại bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. (Ảnh: Cộng tác viên)

Qua khảo sát, tìm kiếm, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã xác định 17 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ tại khu vực bình độ 300. Theo thông tin do các cựu chiến binh cung cấp, tại một số vị trí có khả năng là mộ tập thể.

Trước đó, tại điểm cao 400, thuộc thôn Giang Nam, lực lượng tìm kiếm, quy tập đã xác định 8 vị trí có hài cốt liệt sĩ, trong đó có 3 vị trí bước đầu xác định được một phần thông tin về liệt sĩ.

Qua khảo sát, tìm kiếm xác định 17 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ tại bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. (Ảnh: Cộng tác viên)

Hiện nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục phối hợp các cựu chiến binh mở rộng việc khảo sát, tìm kiếm các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ tại khu vực bình độ 300. Sau khi hoàn tất công tác khảo sát, tìm kiếm, xác minh, các lực lượng sẽ tổ chức quy tập theo quy định.

Từ đầu Chiến dịch “500 ngày đêm” đến nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm, quy tập được 146 hài cốt liệt sĩ.