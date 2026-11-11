Tuyên Quang: Xã Minh Quang diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2026

Đại biểu tham dự buổi diễn tập

Tham dự buổi diễn tập có lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, Hạt Kiểm lâm khu vực VI, đại diện lực lượng quân đội, Công an xã và đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Bà Chẩu Thị Khuyên, Chủ tịch UBND xã Minh Quang (ảnh trên) nhấn mạnh, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường sinh thái và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Vì vậy, cuộc diễn tập cần được triển khai nghiêm túc, đúng nội dung, mục đích và yêu cầu đề ra.

Chủ tịch UBND xã Minh Quang đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các thành phần tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; chủ động xây dựng phương án xử lý tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng và Nhân dân. Đồng thời, kết hợp hoạt động diễn tập với tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Quá trình thực hiện phải bảo đảm công tác chỉ huy thống nhất, chặt chẽ và an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật.

Lực lượng thực hành diễn tập

Ngay sau lễ khai mạc, các lực lượng đã triển khai thực hành diễn tập tại thôn Bó Ngoạng, xã Minh Quang, với tình huống giả định xảy ra cháy khoảng 0,5 ha rừng trồng. Kịch bản diễn tập được xây dựng với hai tình huống liên tiếp, sát với thực tế công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

Theo tình huống giả định, lực lượng tuần rừng của xã phát hiện đám cháy và nhanh chóng sử dụng các phương tiện tại chỗ như cành cây để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh, có nguy cơ lan rộng, vượt quá khả năng xử lý ban đầu, lực lượng tuần rừng đã kịp thời báo cáo trưởng thôn để huy động Nhân dân tham gia chữa cháy.

Trong khi các lực lượng đang tập trung khống chế đám cháy thứ nhất, một đám cháy thứ hai bất ngờ xuất hiện với cường độ lớn hơn, tốc độ lan nhanh và mức độ nguy hiểm cao hơn. Trước tình hình diễn biến phức tạp, trưởng thôn đã báo cáo UBND xã, đề nghị huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp chữa cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo phương án đã xây dựng.

Các lực lượng thực hiện khống chế và dập tắt các đám cháy giả định

Trước tình huống khẩn cấp, Ban Chỉ đạo diễn tập xã đã tổ chức huy động, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó. Các lực lượng tham gia phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý tình huống, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia chữa cháy.

Với sự chỉ huy thống nhất và tinh thần hiệp đồng trách nhiệm, sau một thời gian triển khai, các lực lượng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn các đám cháy giả định, hoàn thành các nội dung diễn tập theo kế hoạch.

Thông qua cuộc diễn tập, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã; rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ và khả năng phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, quân đội, công an, dân quân và các lực lượng tại chỗ trong xử lý các tình huống cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đồng thời, đây cũng là dịp kiểm tra, đánh giá khả năng huy động lực lượng, phương tiện, vật tư và hiệu quả thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung và hoàn thiện các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.