Tuyên Quang: Xã Đường Hồng đánh giá kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2026

Các đại biểu khảo sát thực tế mô hình trồng gừng tại thôn Độc Lập, xã Đường Hồng tỉnh Tuyên Quang.

Nhiều mô hình kinh tế phát huy hiệu quả

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm 2026 đến nay, sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn xã Đường Hồng tỉnh Tuyên Quang đạt một số kết quả tích cực. Tổng diện tích gieo trồng 4 cây trồng chính đạt 1.944,2 ha, bằng 99,91% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt đạt 6.613,4 tấn, bằng 87,2% kế hoạch. Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 81.208 con.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được quan tâm. Toàn xã trồng mới 42 ha rừng, đạt 140% kế hoạch tỉnh giao.

Đáng chú ý, địa phương đang từng bước đa dạng hóa các mô hình sản xuất, khai thác tiềm năng và lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp. Một số mô hình được đánh giá có tiềm năng nhân rộng như: sản xuất lúa chất lượng cao Ngọc Nương 9, liên kết trồng lạc hoa, trồng gừng sẻ lai, trồng hồi kết hợp chiết xuất tinh dầu, nuôi ngựa bạch sinh sản, sản xuất rau vụ đông, trồng dâu nuôi tằm, chăn nuôi dúi và trồng cây sở lấy dầu.

Các mô hình bước đầu góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tạo thêm sinh kế cho người dân, đồng thời mở ra hướng khai thác hiệu quả hơn các lợi thế sản xuất của địa phương.

Tăng cường liên kết, nâng cao giá trị nông sản

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2026, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức sản xuất và đề xuất giải pháp cho thời gian tới.

Một trong những định hướng được nhấn mạnh là chuyển đổi từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất tập trung; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, tổ chức liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, từng bước hình thành chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Đối với các cây trồng có tiềm năng như lúa chất lượng cao, lạc hoa, gừng và hồi, việc mở rộng quy mô cần gắn với yêu cầu về chất lượng, khả năng tiêu thụ và hiệu quả kinh tế. Đây là cơ sở để các mô hình không chỉ phát triển về diện tích mà còn nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thu nhập ổn định hơn cho người sản xuất.

Bên cạnh trồng trọt, địa phương cũng xác định cần chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nâng cao hiệu quả chăn nuôi và chú trọng công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Việc lựa chọn, hỗ trợ nhân rộng các mô hình kinh tế cần căn cứ vào điều kiện thực tế, khả năng tổ chức sản xuất và nhu cầu thị trường.

Đối với định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, việc nâng cao chất lượng sản phẩm cần được thực hiện đồng bộ với bảo vệ tài nguyên đất, nước, môi trường sinh thái và sử dụng hợp lý các nguồn lực tự nhiên. Đây cũng là những yếu tố quan trọng để địa phương từng bước tiếp cận các phương thức sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường.

Lãnh đạo xã Đường Hồng trao Giấy khen cho các hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế.

Khuyến khích người dân phát triển kinh tế

Dịp này, UBND xã Đường Hồng tỉnh Tuyên Quang đã trao Giấy khen cho 17 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Hoạt động nhằm ghi nhận những nỗ lực trong lao động sản xuất, đồng thời khuyến khích người dân chủ động đổi mới cách làm, mạnh dạn phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Trước đó, các đại biểu đã khảo sát thực tế mô hình trồng hồi tại thôn Nà Nôm và mô hình trồng gừng, nuôi ngựa bạch tại thôn Tắn Khâu.

Thông qua việc đánh giá kết quả sản xuất và khảo sát các mô hình tiêu biểu, xã Đường Hồng tiếp tục định hướng phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và cải thiện thu nhập cho người dân. Đây là nền tảng để địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn gắn với mục tiêu bền vững trong thời gian tới.