Tuyên Quang: Xã Cán Tỷ phát huy lợi thế nông nghiệp đặc sản, hướng tới phát triển bền vững

xã Cán Tỷ tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh phát triển cây Hồng không hạt.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác lợi thế địa phương

Ngay từ đầu năm, UBND xã Cán Tỷ tỉnh Tuyên Quang đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai nhiệm vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường quản lý tài nguyên đất đai và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế và phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 1.934,7 ha, bằng 90,7% kế hoạch. Một số cây trồng chủ lực đạt 100% kế hoạch, gồm ngô 770 ha, lúa 104,7 ha, cây dược liệu 225,5 ha và cỏ chăn nuôi 430 ha. Cùng với duy trì diện tích cây trồng hiện có, xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi những diện tích canh tác kém hiệu quả sang các loại cây có tiềm năng kinh tế cao. Đến nay, diện tích chuyển đổi đạt 221,01/236 ha, tương đương 93,65% kế hoạch.

Mô hình trồng Na Thái tại thôn Đầu Cầu II xã Cán Tỷ tỉnh Tuyên Quang

xã Cán Tỷ đẩy mạnh phát triển cây hồng không hạt, từng bước khai thác tiềm năng cây ăn quả đặc sản.

Phát huy lợi thế địa phương, xã Cán Tỷ tỉnh Tuyên Quang quan tâm phát triển các loại cây ăn quả ôn đới và cây dược liệu. Người dân đã đăng ký trồng 2.325 cây hồng không hạt, 840 cây lê, 425 cây mận, 2.360 cây đào phai chín muộn, 39.800 cây sa nhân và 6.600 cây thảo quả.

Đáng chú ý, cây hồi đang được định hướng phát triển gắn với sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Riêng trong tháng 9, xã đã cung ứng 51.100 cây giống hoa hồi cho các hộ đăng ký trồng. Đây là hướng đi nhằm đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, khai thác tiềm năng đất đai và từng bước hình thành các vùng nguyên liệu phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp. Bên cạnh đó, mô hình trồng na Thái tại thôn Đầu Cầu II cho thấy cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, mở ra triển vọng nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thu nhập cho người dân.

Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hoạt động khuyến nông tiếp tục được tăng cường. Trong 9 tháng, đã có hơn 1.242 lượt người được tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây ăn quả, phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ vật nuôi. Mô hình liên kết trồng dưa chuột gắn với tiêu thụ sản phẩm tại thôn Na Quang, quy mô 1 ha, cũng được triển khai nhằm từng bước thúc đẩy sản xuất theo hướng liên kết thị trường.

Trong chăn nuôi, tổng đàn trâu, bò của xã đạt 4.334 con, đàn lợn 6.240 con, đàn dê 954 con và đàn ong 700 tổ. Công tác tiêm phòng, vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại được triển khai tại 9/9 thôn, góp phần chủ động phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ đàn vật nuôi. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ cải tạo chuồng trại mới đạt 15,15%, cho thấy đây vẫn là nội dung cần tiếp tục được quan tâm trong thời gian tới.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng được duy trì, tỷ lệ che phủ rừng đạt 64,59%; trong kỳ không xảy ra cháy rừng. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, duy trì cân bằng sinh thái và hướng tới phát triển nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.

xã Cán Tỷ tỉnh Tuyên Quang duy trì công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Gắn sản xuất với thị trường, phát triển sinh kế bền vững

Cùng với phát triển trồng trọt, chăn nuôi, Cán Tỷ chú trọng duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nhằm đa dạng hóa sinh kế cho người dân. Hợp tác xã dệt lanh xã Cán Tỷ tiếp tục duy trì hoạt động, cải tiến và ra mắt hai sản phẩm có mẫu mã mới, góp phần bảo tồn nghề truyền thống, phát huy giá trị văn hóa bản địa và tạo thêm sản phẩm phục vụ thị trường.

Hoạt động du lịch cũng cơ bản ổn định. Xã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ, chú trọng vệ sinh, an toàn và chất lượng phục vụ. Trong 9 tháng đầu năm, tổng lượt khách tham quan, dừng chân ước đạt hơn 15.200 lượt, khách lưu trú đạt 2.415 lượt. Việc kết hợp khai thác giá trị cảnh quan, văn hóa truyền thống với phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng được xem là hướng đi có tiềm năng, góp phần mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương và nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong xây dựng nông thôn mới, xã duy trì 6/6 khu dân cư kiểu mẫu, đồng thời triển khai xây dựng mới một khu tại thôn Sán Trồ. Các phong trào vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà ở, cải tạo chuồng trại và xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp tiếp tục được người dân hưởng ứng.

Thông qua vận động xã hội hóa, 24 tuyến đường Hạnh phúc tại 10 thôn được hỗ trợ 461,5 tấn xi măng. Người dân đóng góp ngày công, vật liệu và hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Những hoạt động này không chỉ góp phần cải thiện hạ tầng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển nông sản, tiếp cận dịch vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống tại khu vực nông thôn.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được xã Cán Tỷ tỉnh Tuyên Quang quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Song song với phát triển kinh tế, xã Cán Tỷ tỉnh Tuyên Quang quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Các trường học hoàn thành nhiệm vụ năm học 2025–2026, tổ chức khai giảng năm học mới, triển khai tuyển sinh, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Địa phương đồng thời phối hợp rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, chuẩn bị các điều kiện phục vụ dạy và học.

Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu được duy trì. Trong 9 tháng, các cơ sở y tế thực hiện 1.540 lượt khám, chữa bệnh; chương trình khám sức khỏe toàn dân đã khám 7.411 người, đạt 83,3% theo phạm vi thống kê của chương trình. Toàn bộ hồ sơ thuộc đợt thống kê này đã được nhập và đồng bộ dữ liệu.

Các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ có hoàn cảnh khó khăn được triển khai kịp thời. Xã đã chi trả hơn 5,8 tỷ đồng trợ cấp hằng tháng, hỗ trợ mai táng phí cho 11 đối tượng với số tiền hơn 120 triệu đồng và hỗ trợ tiền điện hơn 660 triệu đồng. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm được đẩy mạnh; Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh và kết nối việc làm thu hút gần 1.000 người tham gia. Có 809 công dân làm thủ tục đi lao động ngoài địa bàn.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng. Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 9.464 hồ sơ, đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt. Theo báo cáo của địa phương, tỷ lệ hài lòng đạt từ 99% trở lên, không có phản ánh, kiến nghị qua hòm thư góp ý.

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; chủ quyền, đường biên, mốc giới được giữ vững. Công tác tuyển quân năm 2026 đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; hoạt động huấn luyện lực lượng được triển khai theo kế hoạch, góp phần bảo đảm môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho giai đoạn tiếp theo

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Cán Tỷ tỉnh Tuyên Quang vẫn còn một số khó khăn cần khắc phục. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; một số chỉ tiêu sản xuất chưa đạt kế hoạch; tỷ lệ hộ cải tạo chuồng trại còn thấp. Công tác hoàn thiện hồ sơ đất đai, chi trả hỗ trợ và sửa chữa một số hạng mục trường học cũng cần được đẩy nhanh.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, UBND xã xác định tập trung rà soát các chỉ tiêu, phân công rõ trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã phấn đấu trồng mới 20 ha hồng không hạt, 40 ha cây ăn quả ôn đới; chuyển đổi 14,99 ha cây trồng kém hiệu quả, đồng thời phát triển vùng cây hồi, cây dược liệu gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với mở rộng diện tích, địa phương chú trọng hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp, tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, cải tạo chuồng trại và chủ động phòng, chống thiên tai. Việc phát triển các vùng cây trồng có lợi thế cần được gắn với tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản, tìm kiếm đầu ra ổn định và từng bước nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích.

Đối với đầu tư xây dựng và các chương trình mục tiêu quốc gia, xã tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Công tác quản lý đất đai, chuẩn hóa dữ liệu, giải quyết tranh chấp và chi trả các khoản hỗ trợ còn lại cho người dân tiếp tục được đôn đốc. Địa phương đồng thời phấn đấu hoàn thành thêm các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, xã tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện đầy đủ chính sách an sinh và hỗ trợ việc làm. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và từng bước cải thiện kỹ năng số.

Với định hướng phát huy lợi thế nông nghiệp đặc sản, đa dạng hóa sinh kế, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, xã Cán Tỷ đang từng bước tạo nền tảng cho phát triển kinh tế nông thôn. Trong thời gian tới, việc gắn tăng trưởng nông nghiệp với bảo vệ tài nguyên, môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát huy vai trò chủ thể của người dân sẽ là những yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và hướng tới phát triển bền vững trên địa bàn.