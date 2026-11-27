Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang tại hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tại hội nghị.

Dự hội nghị, về phía tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành. Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tăng cường gắn kết, phát huy lợi thế, cùng tạo động lực phát triển

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cùng Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đến thăm, làm việc tại Tuyên Quang. Đồng chí nhấn mạnh, Tuyên Quang và Phú Thọ là hai địa phương có mối quan hệ gắn bó mật thiết về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng; có vị trí địa chiến lược quan trọng và nhiều tiềm năng, lợi thế bổ trợ cho nhau trong không gian phát triển vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Việc tăng cường liên kết, chia sẻ nguồn lực, kết nối hạ tầng giao thông, nhất là tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, có ý nghĩa quan trọng trong mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và toàn vùng.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị.

Đồng chí khẳng định, trên cơ sở kết quả hội nghị gặp mặt, trao đổi giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh ngày 23-4-2026 tại Phú Thọ, các cơ quan chuyên môn đã tích cực phối hợp rà soát, xây dựng và hoàn thiện dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác. Việc ký kết hôm nay là dấu mốc quan trọng, đưa quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh bước sang giai đoạn mới, toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh và khả năng bổ trợ lẫn nhau như phát triển kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng; công nghiệp, thương mại, logistics và năng lượng; nông, lâm nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai; liên kết phát triển văn hóa, du lịch; hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển các địa bàn giáp ranh.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất các giải pháp, lộ trình và cơ chế phối hợp trên ba nhóm vấn đề trọng tâm: Phối hợp kiến nghị, đề xuất với Trung ương giải quyết những vấn đề mang tính liên vùng, liên tỉnh; phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ Trung ương giao; tăng cường kết nối, hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương. Qua đó, tạo chuyển biến cụ thể trong hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hai tỉnh và cả vùng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Phú Thọ và Tuyên Quang là hai vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, có nhiều điểm tương đồng, gắn bó từ cội nguồn dân tộc đến những trang sử hào hùng của đất nước. Nếu Phú Thọ tự hào là vùng Đất Tổ, nơi các Vua Hùng dựng nước, thì Tuyên Quang là quê hương cách mạng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng lựa chọn làm căn cứ địa lãnh đạo cách mạng. Những giá trị lịch sử thiêng liêng ấy là nền tảng để hai địa phương tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, phát huy truyền thống và khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, cả hai tỉnh đều có không gian phát triển rộng mở, quy mô và tiềm năng, lợi thế được nâng lên. Trong đó, Phú Thọ hội tụ thế mạnh về công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp và nguồn nhân lực; Tuyên Quang có lợi thế về kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái. Đây là những điều kiện quan trọng để hai tỉnh tăng cường liên kết, bổ trợ lẫn nhau, khai thác hiệu quả các nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới.

Các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khẳng định, việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác tiếp nối kết quả Hội nghị làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh ngày 23-4-2026 tại Phú Thọ, thể hiện quyết tâm chính trị và tầm nhìn chung trong mở rộng không gian, tăng cường liên kết phát triển. Hai tỉnh cần vượt qua tư duy phát triển trong phạm vi địa giới hành chính, hướng tới một không gian rộng lớn hơn với tinh thần cùng chia sẻ cơ hội, cùng phát huy lợi thế, cùng tháo gỡ khó khăn và cùng phát triển.

Hiện thực hóa liên kết vùng bằng những chương trình hợp tác cụ thể

Trên tinh thần đó, hai tỉnh thống nhất quan điểm sự phát triển của tỉnh Phú Thọ cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Tuyên Quang và ngược lại; cam kết phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế bổ trợ lẫn nhau, duy trì cơ chế gặp mặt định kỳ 3 lần trong một nhiệm kỳ, vào đầu, giữa và cuối nhiệm kỳ, luân phiên tại hai tỉnh để đánh giá kết quả, tháo gỡ khó khăn và xác định các định hướng hợp tác mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng quà cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Bản ghi nhớ xác định 8 nhóm lĩnh vực hợp tác trọng tâm, trong đó ưu tiên những nhiệm vụ có tính đột phá, khả năng tạo sức lan tỏa lớn. Trọng tâm trước hết là kết nối kết cấu hạ tầng giao thông, phối hợp rà soát quy hoạch, danh mục dự án, đề xuất ưu tiên nguồn lực triển khai các tuyến giao thông trọng điểm; thúc đẩy hành lang kinh tế Tuyên Quang - Phú Thọ - Hà Nội - Hải Phòng kết nối với Vân Nam (Trung Quốc) qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, đồng thời phát triển hệ thống trạm dừng nghỉ, dịch vụ dọc tuyến.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng quà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương.

Trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, logistics và năng lượng, hai tỉnh đẩy mạnh liên kết thu hút đầu tư công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ; phối hợp quy hoạch, đầu tư lưới điện liên vùng, phát triển các trung tâm logistics, kho bãi trung chuyển gắn với khu, cụm công nghiệp và vùng nguyên liệu. Cùng với đó là hợp tác hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, lâm nghiệp bền vững, tín chỉ carbon; tăng cường chia sẻ dữ liệu môi trường, quản lý tài nguyên, điều tiết lũ và chủ động ứng phó thiên tai.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng quà các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Một điểm nhấn trong hợp tác là kết nối, khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa để phát triển du lịch liên vùng. Hai tỉnh thống nhất tập trung xây dựng tuyến du lịch “Đất Tổ - Về nguồn Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến - Biên cương cực Bắc”, gắn với Chương trình hợp tác du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng giai đoạn 2026-2030 và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, xúc tiến du lịch. Đây không chỉ là sản phẩm du lịch liên tỉnh mà còn là hành trình kết nối cội nguồn dân tộc, truyền thống cách mạng và tình yêu quê hương, đất nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tặng hỗ trợ an sinh xã hội cho tỉnh Tuyên Quang.

Hai tỉnh cũng tăng cường hợp tác trong giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chia sẻ kho học liệu số, kinh nghiệm quản lý trường dân tộc nội trú, bán trú, đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp; liên kết chuyên môn giữa các bệnh viện, hội chẩn từ xa, đào tạo nhân lực y tế và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân vùng giáp ranh, vùng khó khăn. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thiện cơ chế, chính sách sau sắp xếp tổ chức bộ máy, kết nối thị trường lao động và phát triển chính quyền số.

Đối với khu vực giáp ranh, cấp ủy, chính quyền các xã hai tỉnh sẽ thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng liên xã, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Ngay sau hội nghị, UBND hai tỉnh thống nhất giao đầu mối phối hợp của mỗi tỉnh theo dõi, đôn đốc, tham mưu triển khai Bản ghi nhớ; định kỳ tổ chức giao ban lãnh đạo hoặc giao ban chuyên đề để đánh giá kết quả, tháo gỡ khó khăn và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm. Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai các nội dung hợp tác.

Các đại biểu thăm, dâng hương tại đình Tân Trào.

Các đại biểu dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào.

Lãnh đạo 2 tỉnh Tuyên Quang - Phú Thọ chụp ảnh tại đình Tân Trào.

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn và Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ do đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Lán Nà Nưa, Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”, Đình Tân Trào và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại xã Tân Trào.

Các đồng chí lãnh đạo 2 tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ gặp gỡ các em học sinh tham quan đình Tân Trào.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đoàn công tác cũng báo công với Bác và các vị tiền bối về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương. Trước anh linh của Người, lãnh đạo hai tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, củng cố khối đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm xây dựng Tuyên Quang và Phú Thọ ngày càng phát triển giàu mạnh.