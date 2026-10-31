Tuyên Quang và Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và Hiệp hội Doanh nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị trao đổi và ký kết Thoả thuận hợp tác giữa hai tỉnh Tuyên Quang và Lâm Đồng.

Thắt chặt mối quan hệ kết nghĩa, mở rộng không gian hợp tác

Phát biểu chào mừng đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, quê hương của Tân Trào lịch sử, nơi gắn liền với những quyết định trọng đại của Đảng, Bác Hồ và dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do. Truyền thống cách mạng vẻ vang là nguồn sức mạnh tinh thần để các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân Tuyên Quang tiếp tục gìn giữ, phát huy trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tại hội nghị.

Đặc biệt, giữa hai địa phương có mối quan hệ kết nghĩa sâu nặng, được khởi nguồn từ phong trào kết nghĩa Bắc - Nam trong những năm tháng đất nước còn chia cắt. Ngày 3-4-1960, tỉnh Tuyên Quang (cũ) và tỉnh Bình Thuận (cũ) tổ chức lễ kết nghĩa; đến tháng 9-1960, tỉnh Hà Giang và tỉnh Lâm Đồng (cũ) cũng tổ chức lễ kết nghĩa trên quê hương Hà Giang. Hai mối quan hệ được vun đắp bằng tinh thần đoàn kết, sẻ chia, động viên nhau vượt qua khó khăn, thử thách.

Qua hơn sáu thập kỷ, tình nghĩa ấy vẫn được lưu giữ qua những địa danh, công trình mang tên Bình Thuận, Phan Thiết trên đất Tuyên Quang; tên gọi Hà Giang trên quê hương Lâm Đồng và tên Lâm Đồng trên vùng đất Hà Giang. Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Lâm Đồng được hình thành trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông; Tuyên Quang được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. Những mối quan hệ kết nghĩa trước đây nay hội tụ, trở thành nền tảng lịch sử, tình cảm quý báu để hai tỉnh tiếp tục gắn bó, hợp tác và phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng chúc mừng, đánh giá cao những kết quả tỉnh Tuyên Quang đạt được trong ổn định tổ chức bộ máy, khai thác không gian phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống Nhân dân và giữ vững quốc phòng, an ninh. Đồng thời cho biết, Lâm Đồng sau hợp nhất có diện tích tự nhiên hơn 24 nghìn km², dân số gần 3,9 triệu người, hội tụ lợi thế của cao nguyên, rừng, biển, biên giới, cửa khẩu cùng hệ thống các trung tâm đô thị, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp. Đây là điều kiện thuận lợi để mở rộng liên kết vùng, phát triển kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, việc ký kết thỏa thuận hợp tác không chỉ là sự tiếp nối truyền thống kết nghĩa mà còn thể hiện trách nhiệm đồng hành, mở rộng liên kết, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, mang lại kết quả cụ thể cho sự phát triển và đời sống Nhân dân. Hai tỉnh cần phát huy những tiềm năng, thế mạnh có tính bổ trợ; ưu tiên kết nối doanh nghiệp, thị trường, chuỗi cung ứng; hợp tác trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, logistics; khai thác tốt giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và du lịch.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị hai tỉnh khẩn trương cụ thể hóa thỏa thuận thành chương trình, kế hoạch thực hiện; lựa chọn những lĩnh vực ưu tiên để triển khai ngay, xác định rõ cơ quan đầu mối, nhiệm vụ, sản phẩm và tiến độ; thường xuyên trao đổi, đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng chí cũng mong muốn hai Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm vun đắp quan hệ đoàn kết, tạo điều kiện để các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân tăng cường giao lưu, kết nối; đồng thời trao đổi để tiến tới tổ chức Lễ kết nghĩa giữa hai tỉnh tại quê hương cách mạng Tuyên Quang, ở một địa danh lịch sử phù hợp do hai bên thống nhất lựa chọn.

Các đồng chí lãnh đạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tại hội nghị.

Tập trung liên kết các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế

Tại buổi làm việc, hai tỉnh đã thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác về một số nội dung phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030, với mục tiêu tăng cường quan hệ đoàn kết, gắn bó và hợp tác toàn diện giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh; phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, hình thành trục liên kết giữa hai địa phương, góp phần gia tăng chuỗi giá trị kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân và đóng góp vào sự phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu chào mừng tại hội nghị.

Theo thỏa thuận, hai tỉnh thống nhất duy trì gặp mặt định kỳ 3 lần trong một nhiệm kỳ, vào đầu nhiệm kỳ, giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ; tổ chức luân phiên tại mỗi địa phương. Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức của hai tỉnh mở rộng hợp tác, liên kết phát triển.

Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm: Phát triển kết cấu hạ tầng, cửa khẩu và logistics; công nghiệp, thương mại; nông nghiệp; văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; công tác dân tộc, tôn giáo; y tế; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, hai tỉnh chú trọng kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP; hợp tác, chuyển giao, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kinh tế rừng trồng, chế biến lâm sản, phát triển sinh kế cộng đồng và du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, hai bên phối hợp quảng bá hình ảnh, kết nối các điểm đến, nghiên cứu xây dựng các tuyến du lịch liên tỉnh; trao đổi kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị di sản, trong đó có hai Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn và Đắk Nông. Hai tỉnh tiếp tục gìn giữ, phát huy các địa danh, công trình, tuyến đường, trường học gắn với truyền thống kết nghĩa; tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao và tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết giữa Nhân dân hai địa phương.

Hai tỉnh giao Sở Tài chính làm đầu mối phối hợp theo dõi, đôn đốc, tham mưu triển khai thỏa thuận. Các sở, ban, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, ký kết các chương trình phối hợp chuyên đề, xác định rõ nhiệm vụ, dự án cụ thể, cơ quan chủ trì, tiến độ và nguồn lực thực hiện.

Các đồng chí Chủ tịch UBND hai tỉnh Tuyên Quang và Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác.

Cụ thể hóa thỏa thuận bằng chương trình, nhiệm vụ thiết thực

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hầu A Lềnh trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí chúc mừng những kết quả tỉnh Lâm Đồng đạt được trong thời gian qua, tạo nền tảng và động lực cho giai đoạn phát triển mới; tin tưởng với tiềm năng, lợi thế sẵn có, Lâm Đồng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vươn lên trở thành tỉnh có vị thế nổi bật trong khu vực.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy hai tỉnh Tuyên Quang - Lâm Đồng cùng bắt tay đoàn kết thắt chặt tình cảm giữa hai địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh, các nội dung hợp tác cần sớm được cụ thể hóa, trong đó có những lĩnh vực có thể triển khai ngay trong năm 2026. Sau hội nghị, UBND hai tỉnh cần phân công rõ cơ quan, đơn vị phụ trách từng lĩnh vực trong 9 nhóm nội dung hợp tác; xác định cụ thể việc nào cần trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, việc nào có thể phối hợp, hỗ trợ để tạo chuyển biến thực chất. Trong đó, hợp tác về du lịch, từ công tác quản lý, quảng bá đến kết nối, thu hút khách du lịch giữa hai tỉnh, là lĩnh vực có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai ngay.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng quà tỉnh Tuyên Quang.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng quà tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Hầu A Lềnh mong muốn thời gian tới, hai tỉnh tiếp tục tăng cường kết nối, vun đắp mối quan hệ truyền thống; đồng thời trân trọng mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đến Tuyên Quang tham dự Lễ kết nghĩa giữa hai tỉnh, dự kiến tổ chức tại Tân Trào nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Đây sẽ là dấu mốc ý nghĩa, góp phần tiếp nối và làm sâu sắc hơn tình cảm gắn bó giữa hai địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo 2 tỉnh Tuyên Quang và Lầm Đồng cùng chụp ảnh chung.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh Tuyên Quang sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lâm Đồng, thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thống nhất, thường xuyên trao đổi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đưa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.