Tuyên Quang ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do ảnh hưởng của El Nino

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, xây dựng và triển khai ngay các phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước phù hợp với điều kiện thực tế; bảo đảm ưu tiên cao nhất nguồn nước cho sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì theo dõi chặt chẽ diễn biến El Nino và nguồn nước; kịp thời tham mưu các phương án điều hòa, phân phối tài nguyên nước. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương điều tiết nước theo thứ tự ưu tiên, rà soát cơ cấu cây trồng, lịch thời vụ, đẩy mạnh chuyển đổi sang cây trồng sử dụng ít nước và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bảo đảm vận hành an toàn các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt nông thôn.

UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chỉ đạo bảo đảm cấp nước đô thị, giảm thất thoát nước sạch; Sở Công Thương đôn đốc các hồ chứa thủy điện vận hành tiết kiệm, ưu tiên cấp nước cho hạ du và đảm bảo cấp điện ổn định cho các trạm bơm, công trình cấp nước.

Đối với UBND các xã, phường, UBND tỉnh yêu cầu trực tiếp rà soát từng khu dân cư, vùng sản xuất, công trình cấp nước; chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và chuẩn bị sẵn sàng các phương án cấp nước thay thế cho các khu vực vùng cao, vùng khan hiếm nước khi có sự cố thiếu hụt nguồn nước xảy ra.