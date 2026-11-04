Tuyên Quang: Tự hào 195 năm hình thành và phát triển

Dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự chương trình. Ảnh: Sở VH ,TT và DL tỉnh Tuyên Quang

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Sự kiện là dấu mốc lịch sử quan trọng nhìn lại chặng đường vẻ vang của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Sở VH, TT và DL tỉnh Tuyên Quang

Trải qua gần hai thế kỷ kể từ khi tỉnh Tuyên Quang chính thức được thành lập dưới triều vua Minh Mệnh vào tháng 11 năm 1831, mảnh đất này luôn khẳng định vị thế chiến lược và đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ, xây dựng Tổ quốc. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Tuyên Quang vinh dự trở thành Thủ đô kháng chiến, nơi đặt trụ sở của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan trung ương ở, làm việc trong suốt những năm tháng gian khó nhưng hào hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc phát biểu tại chương trình. Ảnh: Sở VH, TT và DL tỉnh Tuyên Quang

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, những thành tựu toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được trong suốt 195 năm qua là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang, tỉnh Tuyên Quang sau quá trình sắp xếp, mở rộng không gian phát triển đang đón nhận nhiều thời cơ và tiềm năng lợi thế mới để chuyển mình toàn diện trên các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Bức tranh kinh tế - xã hội của địa phương ghi nhận nhiều điểm sáng ấn tượng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt 8,04%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,25%. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị cao. Đặc biệt, ngành du lịch khẳng định vai trò là kinh tế mũi nhọn với việc đón khoảng 3,2 triệu lượt khách, tổng doanh thu ước đạt trên 8.900 tỷ đồng.

Hướng tới mục tiêu chiến lược giai đoạn 2025 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, Tuyên Quang quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10,5%, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 95 triệu đồng mỗi năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3 đến 4% mỗi năm.

Để hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một tỉnh phát triển, có mức thu nhập cao trong khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ, lãnh đạo tỉnh kêu gọi sự đồng lòng, quyết tâm cao độ từ toàn thể hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong việc khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phồn vinh và hạnh phúc.