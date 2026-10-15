Tuyên Quang: Truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên

Từ sớm, các vị lãnh đạo và đông đảo người dân, cựu chiến binh, lực lượng vũ trang đã di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên để chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng tham gia đang khẩn trương ổn định đội hình, vị trí, sẵn sàng cho các nghi thức của buổi lễ.

Các đại biểu Trung ương và tỉnh thực hiện Lễ dâng hương, dâng hoa trước Tượng đài Tổ quốc ghi công.

Tại buổi lễ, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, những địa danh "Lò vôi thế kỷ", "Cối xay thịt", "Ngã ba Cửa Tử" mãi khắc sâu trong lịch sử dân tộc, nhắc nhớ về những năm tháng chiến đấu gian khổ và sự hy sinh anh dũng của biết bao cán bộ, chiến sĩ. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng hy sinh, hơn 9.000 đồng chí mang thương tật trở về.

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để bàn giao giám định AND và hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ.

Nhân dân tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Mỗi hài cốt được tìm thấy là một niềm xúc động, một hy vọng được thắp lên; mỗi người lính trở về là thêm một gia đình được an lòng, thêm một nghĩa tình đồng đội được nối liền sau bao năm cách trở.

Hành trình Chiến dịch 500 ngày, đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được thực hiện với trách nhiệm và quyết tâm cao hơn nữa, để không một người lính nào hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên.

Sau lễ truy điệu, 93 hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.