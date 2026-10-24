Tuyên Quang: Trồng 400ha hoa tam giác mạch, sẵn sàng đón khách mùa lễ hội 2026

400ha hoa, kéo dài mùa trải nghiệm

Điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay là kế hoạch gieo trồng khoảng 400ha hoa tam giác mạch tại các xã thuộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. Hoa được gieo thành ba đợt, lựa chọn giống và thời điểm phù hợp để kéo dài mùa nở từ tháng 10 đến hết tháng 12, đồng thời tập trung khoe sắc vào tuần khai mạc.

Để đón du khách, tỉnh Tuyên Quang triển khai trồng khoảng 400ha hoa tam giác mạch, chia thành ba đợt gieo trồng, giúp mùa hoa kéo dài từ tháng 10 đến hết tháng 12.

Các địa phương cũng đã gieo trồng gần 300ha tam giác mạch, tập trung chính ở các xã Đồng Văn, Sà Phìn, Phố Bảng, Lũng Cú.

Hiện tại, hoa trà 1 đang ra hoa, kết hạt, dự kiến nở rộ đẹp nhất đúng dịp khai mạc; hoa trà 2 đang bắt đầu kết nụ. Nhiều điểm hoa nở rực rỡ dọc quốc lộ 4C và các chậu hoa trang trí tại trung tâm các xã sẵn sàng đón du khách.

Các điểm trồng hoa được bố trí dọc tuyến đường 4C và tại nhiều địa danh quen thuộc như Cổng trời, Thạch Sơn Thần, dốc Thẩm Mã, đường vào Nhà của Pao, làng văn hóa Lũng Cẩm, di tích Nhà Vương, làng văn hóa Lô Lô Chải, khu vực Lũng Cú, bến thuyền thủy điện Nho Quế và làng văn hóa Pả Vi.

Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết, địa phương đang tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ hội Hoa Tam giác mạch, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch trên các nền tảng truyền thông, đồng thời chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Qua đó, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách, xây dựng hình ảnh Đồng Văn là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa.

Theo lãnh đạo địa phương, phát triển du lịch mùa hoa cần gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường và phát huy vai trò của cộng đồng, qua đó xây dựng hình ảnh Đồng Văn thân thiện, giàu bản sắc.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang (Phú Thọ) chia sẻ: "Tranh thủ dịp cuối tuần, tôi cùng gia đình lên khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn, phóng tầm mắt ra xa, tôi có thể ngắm nhìn những cánh đồng hoa tam giác mạch xen giữa những thửa ruộng xanh biếc của người dân, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Từ Đồng Văn lên Lũng Cú lần này, tôi không chỉ được ngắm hoa, chinh phục cột cờ nơi địa đầu Tổ quốc mà còn có dịp trải nghiệm cuộc sống, văn hóa của đồng bào vùng cao. Buổi đêm cùng mọi người trải nghiệm không gian văn hóa vùng cao giữa tiết trời se lạnh mang lại cảm giác rất đặc biệt, gần gũi".

Ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú cho biết: "Thời điểm này, hoa tam giác mạch đang vào mùa khoe sắc, tạo sức hút đối với du khách. Địa phương chú trọng đẩy mạnh quảng bá mùa hoa gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện, an toàn; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi để du khách tham quan, trải nghiệm và lưu lại những ấn tượng đẹp khi đến với Lũng Cú".

Việc phân bổ diện tích hoa theo từng đợt và trên nhiều tuyến, điểm du lịch giúp tạo thêm lựa chọn tham quan trong suốt mùa hoa. Du khách có thể kết hợp ngắm cảnh với khám phá bản làng, trải nghiệm văn hóa và thưởng thức sản vật địa phương, thay vì chỉ tập trung vào thời điểm khai mạc.

Để đảm bảo Lễ hội hoa tam giác mạch 2026 thuận lợi, ông Đỗ Hùng Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp cùng chính quyền các xã trong vùng trọng điểm hoa Tam giác mạch bám sát Kế hoạch của tỉnh, triển khai công việc một cách bài bản, khoa học, chuyên nghiệp, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đầu mối.

Triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và an ninh biên giới; đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm soát an toàn thực phẩm, sẵn sàng ứng phó và sơ cấp cứu y tế.

Tăng cường truyền thông, quảng bá hình ảnh Lễ hội hoa Tam giác mạch nhằm lan tỏa nét đẹp văn hóa và thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông

Quốc lộ 4C là tuyến giao thông huyết mạch, độc đạo kết nối các xã thuộc khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn, đồng thời có hoạt động vận tải hành khách tương đối lớn, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch.

Với đặc thù địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều đoạn đường quanh co, dốc cao, việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong mùa lễ hội khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên các cung đường.

Xác định rõ yêu cầu đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn với tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Trên tuyến quốc lộ 4C, các tổ công tác được bố trí thường trực 24/24h, duy trì tuần tra liên tục, tập trung kiểm tra phương tiện vận tải hành khách.

Song song với công tác kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông chú trọng tuyên truyền pháp luật đến 100% chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, các đơn vị du lịch, lữ hành, cho thuê xe chở khách.

Ngày 23/10, thượng tá Nguyễn Văn Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Phòng Cảnh sát giao thông phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội, tổ công tác; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến, khu vực trọng điểm; chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Đồng thời, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách được triển khai đồng bộ từ tuyên truyền, hướng dẫn đến phòng ngừa, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của nhiều doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe có chuyển biến tích cực. Các hành vi tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây tai nạn như chạy quá tốc độ, vượt xe không đúng quy định, chở quá số người cho phép, kinh doanh vận tải không đủ điều kiện hay tranh giành khách từng bước được kiểm soát.

Đặc biệt, việc thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở còn giúp lái xe nâng cao nhận thức về đặc điểm địa hình trên quốc lộ 4C, chủ động phòng ngừa rủi ro khi lưu thông.

Đối với du khách khi tham gia Lễ hội Hoa tam giác mạch năm 2026 cần chủ động kiểm tra an toàn của phương tiện; lịch trình di chuyển, địa điểm đến; chấp hành sự hướng dẫn của các lực lượng chức năng về đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông; chấp hành nghiêm chỉnh về tốc độ, làn đường,…

Sự chủ động của lực lượng Công an cùng ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để bảo đảm an ninh trật tự trong mùa lễ hội.

Giữ vững an toàn giao thông, phòng ngừa vi phạm, xây dựng môi trường du lịch thân thiện không chỉ góp phần để mùa lễ hội diễn ra an toàn mà còn lan tỏa hình ảnh Cao nguyên đá Đồng Văn nói riêng, du lịch Tuyên Quang nói chung trong lòng du khách.