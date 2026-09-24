Tuyên Quang: Triệt xóa tụ điểm đánh bạc lưu động trên đồi cây, thu giữ gần 500 triệu đồng

Trước đó vào ngày 20/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt quả tang 15 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại khu vực đồi cây thuộc Tổ dân phố 21, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang.

Các đối tượng tham gia đánh bạc

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 472 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan trực tiếp đến hành vi đánh bạc như bát, đĩa, quân vị và bảng vị.

Tụ điểm này hoạt động theo hình thức lưu động, lợi dụng địa hình đồi cây hiểm trở nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Thời điểm bắt quả tang, một số đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đang khẩn trương củng cố hồ sơ, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các đối tượng liên quan hiện đang bỏ trốn cần sớm đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú, thành khẩn khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo: Tệ nạn cờ bạc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và đời sống của Nhân dân. Nhiều người do ham mê đỏ đen dẫn đến hậu quả mất tiền bạc, tài sản, lâm vào cảnh nợ nần, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình và phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác như trộm cắp, lừa đảo, cho vay nặng lãi... Mọi hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia hoạt động cờ bạc dưới mọi hình thức, đồng thời tích cực tuyên truyền, tố giác tội phạm nhằm giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng gia đình và xã hội lành mạnh, văn minh.

Khi phát hiện hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác, người dân cần báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý, giữ vững môi trường sống bình yên.