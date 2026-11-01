Tuyên Quang triển khai thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu nhi cơ sở 2 của tỉnh tại tổ dân phố 5, phường Hà Giang 2 sẽ được cải tạo thành cơ sở 2 của Trường.

Theo kế hoạch, Công an tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập Trường trước ngày 30/10/2026. Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập trước ngày 15/11/2026 và cấp phép hoạt động giáo dục trước ngày 05/12/2026 khi đủ điều kiện.

Về cơ sở vật chất, Công an tỉnh đề xuất tiếp nhận cơ sở 2 của Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh tại tổ dân phố 5, phường Hà Giang 2 để cải tạo thành cơ sở 2 của Trường. Các hạng mục cải tạo giai đoạn 1 phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/01/2027.

Công an tỉnh xây dựng phương án nhân sự, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên và người lao động theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp xây dựng phương án hỗ trợ giáo viên, ưu tiên người có năng lực, kinh nghiệm, biết tiếng dân tộc thiểu số; đồng thời bảo đảm các trường có giáo viên được điều động không bị ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Trong công tác tuyển sinh, các xã, phường phối hợp rà soát, xác nhận hồ sơ, quan tâm con thương binh, liệt sĩ CAND, gia đình chính sách khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội. Các đơn vị liên quan phối hợp tuyên truyền, vận động và hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập.

Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu chính sách hỗ trợ về kinh phí sinh hoạt nội trú, cơ sở vật chất và chế độ đối với cán bộ, giáo viên, người lao động; bảo đảm học sinh được hưởng đầy đủ chính sách của Nhà nước.

UBND phường Hà Giang 2 phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Các ngành y tế, bảo hiểm xã hội và cơ quan báo chí phối hợp triển khai công tác chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế và tuyên truyền về việc thành lập Trường.

Lễ công bố quyết định thành lập và gắn biển Trường dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026. Trường bắt đầu giảng dạy từ tháng 01/2027. Kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước thông qua Bộ Công an, ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện.