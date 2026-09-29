Tuyên Quang triển khai đồng bộ giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu kinh tế xanh chiếm 10% GRDP vào năm 2030. Ảnh: Cổng TTDDT Tuyên Quang

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Tăng cường bảo vệ môi trường

Kế hoạch xác định bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; gắn phát triển kinh tế - xã hội với sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm, giảm thiểu rủi ro thiên tai, nâng cao chất lượng môi trường sống và khả năng chống chịu của cộng đồng, nền kinh tế.

Đến năm 2030, Tuyên Quang phấn đấu bố trí tối thiểu 2% trong tổng chi ngân sách hằng năm cho sự nghiệp môi trường; 100% các nguồn nước thải, khí thải lớn được lắp đặt, vận hành và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục; 100% cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường. Tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn lên 15%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 95,5% tại đô thị và 85% tại nông thôn, đồng thời giảm tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp xuống dưới 30%. Tỷ lệ che phủ rừng được duy trì trên 62%.

Trong chủ động ứng phó với thiên tai, Phấn đấu có 70% số hộ dân thuộc khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở an toàn; 80% hộ dân tại vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất được di dời đến nơi an toàn. Chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững được xác định là một hướng phát triển quan trọng. Tỉnh cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế xanh chiếm 10% GRDP; năng lượng tái tạo đạt 26,1% tổng cung năng lượng sơ cấp; tiêu hao năng lượng tính trên GDP giảm từ 1 - 1,5% mỗi năm; có từ 1 - 2 công trình xây dựng xanh được chứng nhận.

Hoàn thiện chính sách

Để hiện thực hóa các mục tiêu, tỉnh Tuyên Quang tập trung hoàn thiện chính sách về bảo vệ môi trường, lồng ghép yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu và hạ tầng bảo vệ môi trường vào quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các dự án phát triển ngành. Công tác thẩm định các dự án đầu tư được chú trọng các yếu tố về môi trường, tài nguyên và công nghệ; hạn chế thu hút các dự án sử dụng lãng phí tài nguyên, phát thải nhiều chất ô nhiễm, khí nhà kính hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng đến cảnh quan, hệ sinh thái. Đồng thời, tập trung xử lý những vấn đề môi trường bức xúc. Từ quý IV/2026, xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí và Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt giai đoạn 2026-2030; kiểm soát các nguồn thải vào lưu vực sông Lô, sông Gâm, sông Phó Đáy và các hệ thống sông, hồ, suối trên địa bàn. Các mô hình phân loại rác tại nguồn, tái sử dụng, tái chế, xử lý kết hợp thu hồi năng lượng được xây dựng, nhân rộng; hạ tầng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được rà soát, hoàn thiện.

Trong ứng phó biến đổi khí hậu, tỉnh rà soát, cập nhật các kịch bản biến đổi khí hậu; xác định khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, lũ ống, ngập úng, hạn hán và các hiện tượng khí hậu cực đoan để xây dựng bản đồ rủi ro, phương án phòng ngừa, cảnh báo và ứng phó. Hệ thống dự báo, cảnh báo thiên tai, sạt lở đất, lũ quét được xây dựng trong giai đoạn 2026-2028. Đồng thời, khai kiểm kê khí nhà kính, giảm phát thải trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, xây dựng, nông nghiệp; chuẩn bị điều kiện tham gia thị trường các-bon. Tỉnh khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, công trình xanh, đô thị xanh và chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải, nghiên cứu lộ trình chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Cùng với đó, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được ứng dụng trong quản lý môi trường, dự báo, cảnh báo thiên tai và sự cố môi trường; hệ thống cơ sở dữ liệu về môi trường và biến đổi khí hậu cấp tỉnh được xây dựng trong giai đoạn 2026-2030.