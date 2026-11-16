Tuyên Quang triển khai Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo, hướng tới phát triển chính quyền số và kinh tế số

Thời gian tới, tỉnh ưu tiên tích hợp AI vào ứng dụng trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong ảnh, Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Minh Ngọc xử lý hồ sơ cho người dân.

Theo mục tiêu, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng yếu và cơ sở dữ liệu dùng chung thuộc danh mục được phê duyệt được rà soát, số hóa, chuẩn hóa, kết nối và sẵn sàng khai thác phục vụ AI; 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh cung cấp dữ liệu mở theo quy định. Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh được định hướng nâng cấp, tích hợp AI phục vụ phân tích, dự báo, cảnh báo và hỗ trợ ra quyết định. Đồng thời, phổ cập kỹ năng sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm cho 100% cán bộ, công chức, viên chức.

Kế hoạch xác định 14 nhóm nhiệm vụ với 83 nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, dữ liệu, hạ tầng, nghiên cứu công nghệ, ứng dụng AI trong quản trị và các ngành, lĩnh vực; hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái và bảo đảm quản trị AI an toàn, đáng tin cậy.

Tỉnh ưu tiên tích hợp AI vào các nền tảng số hiện có, thúc đẩy ứng dụng trong giải quyết thủ tục hành chính, y tế, giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, du lịch và bảo vệ môi trường; khuyến khích doanh nghiệp tiếp cận, phát triển các sản phẩm AI Make in Viet Nam phù hợp.

Việc ứng dụng AI phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật nhà nước. Kết quả do AI cung cấp chỉ mang tính hỗ trợ, không thay thế trách nhiệm kiểm tra, thẩm định và quyết định của người có thẩm quyền.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc triển khai; tham mưu công bố danh mục các bài toán AI ưu tiên của tỉnh lần đầu trong năm 2027, tạo điều kiện để doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu tham gia đề xuất giải pháp.

Lê Lâm