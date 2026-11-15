Tuyên Quang: Trao thiết bị hỗ trợ chuyển đổi số cho xã Nà Hang

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung phát biểu tại buổi bàn giao

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao tặng máy tính cho các thôn trên địa bàn xã Nà Hang và tặng quà Trường Mầm non xã. Theo đó, mỗi thôn được trao tặng 1 bộ máy tính kèm theo phần mềm Windows và Microsoft Office bản quyền.

Việc hỗ trợ thiết bị nhằm tạo điều kiện để cán bộ thôn thuận lợi hơn trong soạn thảo, in ấn văn bản, tổng hợp báo cáo, cập nhật và lưu trữ dữ liệu, cũng như tiếp nhận, trao đổi thông tin với UBND cấp xã và cấp trên. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, giải quyết công việc hành chính tại cơ sở và đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung tặng quà cho xã Nà Hang

Phát biểu tại buổi bàn giao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ cơ sở trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, việc trang bị máy tính không chỉ hỗ trợ phương tiện làm việc mà còn là động lực để các chi bộ, thôn đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao kỹ năng số và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí đề nghị các thôn quản lý, sử dụng thiết bị đúng mục đích, phát huy hiệu quả cao nhất vào công tác soạn thảo văn bản, trao đổi thông tin, cập nhật tình hình địa bàn và phục vụ sinh hoạt chi bộ.

Song song với đó, đội ngũ cán bộ cơ sở cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và nền tảng số thiết yếu, qua đó góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số tại địa phương ngày càng thực chất, chiều sâu.