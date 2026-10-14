Tuyên Quang: Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và trưởng các ban chuyên môn trực thuộc

Chư tôn đức, đại biểu tham dự

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang chủ trì hội nghị; cùng sự tham dự của Thượng toạ Thích Thanh Phúc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang; Thượng toạ Thích Nguyên Toàn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự và Phật tử.

Tham dự hội nghị còn có sự hiện diện của ông Nguyễn Thế Đồi, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang; cùng đại diện các sở, ban ngành tỉnh.

Các thành viên Ban Trị sự nhận quyết định chuẩn y nhân sự

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Gia Quang nhấn mạnh: Hội nghị trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự và trưởng các ban chuyên môn nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc quan trọng, khẳng định trách nhiệm của tập thể Ban Trị sự cũng như từng thành viên trong nhiệm kỳ mới.

Kế thừa những thành tựu trong công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà qua các thời kỳ, Ban Trị sự nhiệm kỳ mới xác định tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường phối hợp giữa các ban chuyên môn, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt hoạt động Phật sự; đồng thời, chú trọng đào tạo thế hệ kế thừa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Giáo hội với chính quyền, Mặt trận và nhân dân.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang có 45 thành viên, trong đó có 17 vị Thường trực

Theo quyết định của Hội đồng Trị sự về việc chuẩn y thành phần nhân sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031 có 45 thành viên, trong đó có 17 vị Thường trực.

Hội nghị cũng trao quyết định đến trưởng các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang: Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử, Ban Kiểm soát - Pháp chế, Ban Văn hóa - Nghi lễ, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Kinh tế - Tài chính và Từ thiện xã hội, Phân ban Ni giới.

Trao quyết định đến trưởng các ban chuyên môn trực thuộc

Đúc kết hội nghị, Hoà thượng Thích Gia Quang tán dương những kết quả Phật sự mà Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất trong lãnh đạo, điều hành; sớm triển khai Nghị quyết Đại hội đến các tự viện, Tăng Ni, Phật tử; đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm, hướng tới hoàn thành các mục tiêu Phật sự nhiệm kỳ 2026-2031.