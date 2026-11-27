Trao bò sinh sản, tạo vốn ban đầu cho hộ nghèo ở Lực Hành, Tuyên Quang.

Không chỉ hỗ trợ con giống, mô hình trao bò cái sinh sản tại xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang còn hướng tới tạo tư liệu sản xuất lâu dài cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cùng với vật nuôi, người dân được tập huấn kỹ thuật, trực tiếp lựa chọn con giống và tiếp tục nhận hướng dẫn trong quá trình chăm sóc. Đây là cách địa phương từng bước giúp người dân tạo dựng sinh kế, nâng cao thu nhập và hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Tại xã Lực Hành, 14 con bò cái sinh sản đã được hỗ trợ cho 7 hộ dân thuộc hai thôn Tân Yên và Làng Ngoài trong khuôn khổ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026.

Cùng với con giống, người dân được tập huấn kỹ thuật, tham gia lựa chọn bò và tiếp tục nhận hướng dẫn trong quá trình chăm sóc. Mục tiêu của mô hình không chỉ là trao vật nuôi mà còn tạo thêm tư liệu sản xuất để các hộ từng bước cải thiện sinh kế.

Ở thôn Làng Ngoài, anh Lương Thế Hữu, người dân tộc Tày, thuộc diện hộ nghèo. Gia đình anh vừa lập gia đình, có con và ra ở riêng nên điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Công việc chủ yếu của hai vợ chồng là làm ruộng, làm nương, nguồn thu nhập chưa ổn định. Vì vậy, khi được hỗ trợ hai con bò sinh sản, anh Hữu xem đây là cơ hội để gia đình có thêm hướng phát triển kinh tế.

Cán bộ xã Lực Hành đang hướng dẫn người dân chăm sóc bò.

Trước khi nhận bò, anh đã tham gia tập huấn và được hướng dẫn một số kiến thức cơ bản về chăm sóc vật nuôi. Anh cho biết mình hiểu thêm về cách cho ăn, nhận biết thời điểm bò động dục, sắp sinh sản; đồng thời được cấp tài liệu để tham khảo trong quá trình chăn nuôi. Khi gặp nội dung chưa rõ, gia đình có thể xem lại tài liệu và trao đổi với cán bộ phụ trách.

Anh Lương Thế Hữu đang cho bò ăn.

Với anh Hữu, hai con bò không phải nguồn thu có thể mang lại kết quả ngay lập tức. Đây là tài sản cần được chăm sóc, nuôi dưỡng để sinh sản và tạo đàn. Anh cho biết sẽ cố gắng duy trì chăn nuôi, nhân giống nhằm cải thiện cuộc sống gia đình. Cách nhìn này cũng cho thấy yêu cầu quan trọng của mô hình: hỗ trợ sinh kế phải đi cùng trách nhiệm chăm sóc và kế hoạch sử dụng lâu dài của người thụ hưởng.

Cũng tại thôn Làng Ngoài, bà Nguyễn Thị Hạ, 64 tuổi, người dân tộc Tày, vừa chuyển từ hộ nghèo lên hộ cận nghèo. Gia đình bà có năm người, kinh tế chủ yếu dựa vào ruộng và trồng cây lâu năm; lúa làm ra phần lớn để phục vụ nhu cầu ăn uống hằng ngày. Vì vậy, cặp bò sinh sản được hỗ trợ có ý nghĩa như một nguồn vốn để gia đình tích lũy trong tương lai.

Bà Hạ cho biết rất vui khi được nhận bò và được tham gia lớp tập huấn. Qua lớp học, bà hiểu thêm về bệnh thường gặp, cách chăm sóc và phòng ngừa dịch bệnh cho bò sinh sản. Điều bà kỳ vọng là đàn bò phát triển tốt, sinh sản để gia đình có thêm vốn, cải thiện cuộc sống khi tuổi đã cao.

Để lựa chọn đúng đối tượng và bảo đảm vật nuôi phù hợp, quá trình triển khai dự án được thực hiện qua nhiều bước. Ông Phạm Hữu Tùng, Cán bộ Trung tâm Dịch vụ công xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị được giao thực hiện nguồn vốn đã rà soát từng hộ, tìm hiểu hoàn cảnh và điều kiện chăn nuôi.

Sau khi thống nhất với các hộ, địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, cấp tài liệu và đưa người dân cùng cán bộ đến doanh nghiệp cung cấp để trực tiếp lựa chọn bò theo tiêu chí của dự án. Cách làm này giúp người dân tham gia vào quá trình lựa chọn con giống, đồng thời bảo đảm vật nuôi được cấp phát theo yêu cầu và quy định của chương trình.

Sau khi cấp bò, cán bộ tiếp tục bám sát các hộ, hướng dẫn làm chuồng trại, chăm sóc và nuôi dưỡng phù hợp với điều kiện từng gia đình. Đây là khâu quan trọng bởi cùng một mô hình nhưng khả năng chăm sóc, diện tích chuồng trại và kinh nghiệm của mỗi hộ không giống nhau.

Cán bộ xã Lực Hành đang hướng dẫn người dân chăm sóc bò.

Ông Đỗ Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang cho biết địa phương quan tâm đến việc hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo và những hộ mới thoát nghèo. Bên cạnh dự án bò cái sinh sản, xã cũng định hướng các chuỗi giá trị như chăn nuôi dê, lợn nhằm tạo vốn ban đầu, hạn chế nguy cơ tái nghèo. Trong năm 2026, xã đã mở bốn lớp dạy nghề, gồm hai lớp trồng trọt và hai lớp chăn nuôi, với đối tượng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Theo ông Hải, địa phương tiếp tục phối hợp với cơ sở đào tạo để tổ chức các lớp nghề nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi; đồng thời làm cầu nối giữa người dân với doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm hướng tới tiêu thụ nông sản, bảo đảm đầu ra và chất lượng sản phẩm. Như vậy, hỗ trợ sinh kế được đặt trong mối liên hệ giữa kỹ thuật sản xuất, khả năng duy trì mô hình và thị trường tiêu thụ.

Thực tế ở Lực Hành cho thấy mỗi hộ nhận bò có hoàn cảnh khác nhau. Người vừa ra ở riêng như anh Hữu cần một hướng tích lũy lâu dài; người lớn tuổi như bà Hạ mong có thêm nguồn vốn để bảo đảm cuộc sống về sau. Điểm chung là các hộ đều cần được hướng dẫn để biến vật nuôi được hỗ trợ thành tài sản sản xuất có khả năng sinh trưởng, sinh sản.

Giảm nghèo bền vững vì thế không thể chỉ tính bằng số lượng con giống đã trao. Kết quả còn phụ thuộc vào việc lựa chọn đúng hộ, chất lượng vật nuôi, kiến thức chăm sóc và sự theo dõi sau hỗ trợ. Khi người dân được tham gia từ khâu lựa chọn, được tập huấn và tiếp tục đồng hành trong quá trình sản xuất, nguồn lực của chương trình mới có cơ hội phát huy hiệu quả lâu dài.