Tuyên Quang trang bị kỹ năng kinh doanh số cho 500 đoàn viên, thanh niên

Chiều 13/11, tại phường Hà Giang 2, Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức chương trình tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và Workshop “Đào tạo kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử”. Chương trình thu hút 500 đoàn viên, thanh niên đến từ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hà Giang và Trường THPT Lê Hồng Phong tham gia.

Các đoàn viên dự chương trình tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và Workshop “Đào tạo kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử”

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên được giới thiệu về cơ hội học nghề, phát triển kỹ năng và tạo sinh kế trong lĩnh vực làm đẹp, thương mại điện tử thông qua chương trình Beauty For A Better Life (BFBL) – Vẻ đẹp nâng tầm cuộc sống. Các chuyên gia đồng thời cập nhật xu hướng kinh doanh trực tuyến, chia sẻ cơ hội nghề nghiệp và những năng lực cần thiết để tham gia thị trường số.

Điểm nhấn của hoạt động là phần hướng dẫn thực hành các kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số. Đoàn viên, thanh niên được tiếp cận quy trình livestream bán hàng, xây dựng và phát triển kênh trên mạng xã hội, kinh doanh qua TikTok Shop, triển khai tiếp thị liên kết (Affiliate) cũng như ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung và bán hàng trực tuyến.

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận kiến thức, các bạn trẻ còn trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi với chuyên gia về những vướng mắc thường gặp khi bắt đầu kinh doanh trên các nền tảng số. Qua đó, có thêm góc nhìn thực tế về cách tiếp cận khách hàng, xây dựng nội dung và khai thác các công cụ trực tuyến phục vụ hoạt động kinh doanh.

Thông qua chương trình, Tỉnh đoàn Tuyên Quang hướng tới trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để thanh niên chủ động thích ứng với xu hướng nghề nghiệp mới, mở rộng cơ hội việc làm và hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp. Hoạt động cũng góp phần khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, nhất là trong bối cảnh kinh tế số ngày càng mở ra nhiều phương thức kinh doanh và tạo sinh kế mới.