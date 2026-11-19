Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh; Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các xã, phường cùng 80 đại biểu tiêu biểu của Hội Chữ thập đỏ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Hội Chữ Thập đỏ tỉnh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Từ khi thành lập ngày 23-11-1946, Hội luôn kiên trì sứ mệnh nhân đạo, kết nối những tấm lòng sẻ chia, kịp thời trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đại biểu chữ thập đỏ tiêu biểu phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với sự phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, công tác Hội và phong trào của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 124 cơ sở Hội cấp xã, phường, 2.875 chi hội với 71.489 hội viên.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Năm 2026, các cấp Hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực, mang lại hiệu quả rõ nét. Nổi bật, phong trào “Tết Nhân ái” đã vận động, trao tặng 62.609 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách với tổng trị giá trên 31,7 tỷ đồng. Trong “Tháng Nhân đạo”, toàn tỉnh huy động nguồn lực triển khai các hoạt động trợ giúp với giá trị 66 tỷ đồng, dẫn đầu cả nước. Công tác hiến máu tình nguyện được đẩy mạnh với 3 ngày hội hiến máu lớn và 25 buổi hiến máu, tiếp nhận trên 16.000 đơn vị máu. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sơ cấp cứu ngoại viện, phẫu thuật dị tật khe hở môi, vòm miệng cho trẻ em, hỗ trợ sinh kế và chăm lo người yếu thế tiếp tục được quan tâm... Tổng giá trị hoạt động nhân đạo năm 2026 đạt trên 158,55 tỷ đồng, trợ giúp hơn 250.000 lượt người; số tiền vận động tăng 51,482 tỷ đồng so với năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Năm 2027, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục cụ thể hóa Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung triển khai phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi, “Tháng Nhân đạo”; đẩy mạnh hiến máu tình nguyện, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay đóng góp nguồn lực cho hoạt động nhân đạo. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị tôn vinh nhà tài trợ nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao biểu trưng và vòng nguyệt quế, ghi nhận tấm lòng vàng nhân đạo.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 2 gia đình và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2026.

Các nhà tài trợ ủng hộ Chương trình Tết nhân ái 2027.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ; trao Biểu trưng và vòng nguyệt quế “Ghi nhận Tấm lòng vàng nhân đạo” cho 38 nhà tài trợ, tấm gương và mô hình hoạt động nhân đạo tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác từ thiện, nhân đạo trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo, đại biểu Hội Chữ thập đỏ qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi 2027 và tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.