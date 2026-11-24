Biểu diễn nghệ thuật trong Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn tỉnh Tuyên Quang lần thứ II, năm 2026. (Ảnh: NGỌC HOAN)

Tối 24/11, tại xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang, diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2026. Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần văn hóa Đại đoàn kết dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh, đại diện Viện Ngôn ngữ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và lãnh đạo xã Tân Trịnh.

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu khai mạc lễ hội. (Ảnh: NGỌC HOAN)

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẳng định: Lễ hội nhảy lửa là nét văn hóa đặc sắc, kết tinh những giá trị truyền thống được đồng bào Pà Thẻn gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Ngọn lửa thiêng trong lễ hội không chỉ tượng trưng cho sức mạnh, niềm tin mà còn thể hiện sức sống bền bỉ của bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia độc đáo, góp phần làm phong phú kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.

Theo đồng chí Đỗ Hùng Đức, việc tổ chức lễ hội đúng vào Ngày Văn hóa Việt Nam càng có ý nghĩa thiết thực trong tôn vinh, bảo tồn và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Pà Thẻn. Qua đó, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, phát huy di sản, gắn bảo tồn bản sắc văn hóa với phát triển du lịch và kinh tế-xã hội địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, Tuyên Quang là vùng đất hội tụ, giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc anh em. Trong đó, đồng bào Pà Thẻn, với dân số dưới 10.000 người, đã tạo dựng và gìn giữ bản sắc văn hóa riêng qua hàng trăm năm sinh sống, lao động và sáng tạo, hình thành nên kho tàng văn hóa dân gian phong phú, độc đáo, giàu giá trị nhân văn.

Nổi bật trong kho tàng văn hóa ấy là nghi lễ nhảy lửa, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2012. Nghi lễ thể hiện niềm tin tâm linh của người Pà Thẻn, sự gắn kết giữa con người với thế giới tự nhiên, tổ tiên và thần linh. Hình ảnh những người đàn ông chân trần bước trên than hồng rực đỏ đã trở thành nét đặc trưng độc đáo, thể hiện sức mạnh tinh thần và lòng dũng cảm của cộng đồng.

Lễ hội năm nay có sự tham gia của hơn 300 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên là đồng bào Pà Thẻn sinh sống tại các xã: Tân Trịnh, Yên Thành, Quang Bình, Thông Nguyên, Tân Quang, Liên Hiệp, Tri Phú và Minh Quang.

Biểu diễn nhảy lửa trong Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn tỉnh Tuyên Quang lần thứ II, năm 2026. (Ảnh: NGỌC HOAN)

Trong khuôn khổ lễ hội, nhân dân và du khách được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc như: Giao lưu văn hóa, trình diễn trang phục truyền thống của người Pà Thẻn; gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tham quan các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực và nông sản OCOP địa phương; giao lưu, thi đấu các môn thể thao và trò chơi dân gian truyền thống.

Thông qua lễ hội, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khẳng định quyết tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc, gắn gìn giữ bản sắc với phát triển du lịch và kinh tế-xã hội. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Tuyên Quang thân thiện, hiếu khách đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Nhảy lửa (cầu lửa) là nghi lễ truyền thống của người Pà Thẻn tại thôn My Bắc, xã Tân Bắc, tỉnh Tuyên Quang, thường được tổ chức vào ngày 16/10 âm lịch hằng năm, sau khi mùa màng đã thu hoạch xong. Theo quan niệm của đồng bào, ngọn lửa rực hồng không chỉ xua đi giá lạnh núi rừng, những điều không may mắn mà còn gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, gia đình ấm no, bản làng bình yên, phát triển.