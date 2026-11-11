Tuyên Quang: Tổ Kiểm lâm địa bàn liên xã Thái Hòa – Thái Sơn – Hùng Đức bảo vệ và phát triển rừng

Lực lượng kiểm lâm phối hợp với công an xã thu gom lưới bẫy chim hoang dã

Trao đổi về nhiệm vụ trên địa bàn, ông Trần Văn Tuyến, Tổ trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực III, phụ trách ba xã Thái Hòa, Thái Sơn và Hùng Đức, cho biết: Trong thời gian tới, tổ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra các diện tích rừng được giao quản lý, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra phá rừng, khai thác lâm sản trái phép và lấn chiếm đất rừng. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến tài nguyên rừng; phối hợp với chính quyền địa phương, công an, lực lượng dân quân và các chủ rừng để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chú trọng kiểm tra những khu vực có nguy cơ cháy cao, đặc biệt trong mùa khô; xây dựng phương án phòng cháy phù hợp với từng địa bàn, chuẩn bị lực lượng và phương tiện để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc không phá rừng, không khai thác lâm sản và săn bắt động vật hoang dã trái phép.

Bên cạnh đó, tổ tiếp tục hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; khuyến khích phát triển rừng sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; phối hợp thực hiện khoanh nuôi tái sinh, phục hồi diện tích rừng suy thoái. Việc ứng dụng bản đồ số, thiết bị định vị và công nghệ giám sát cũng được quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả theo dõi diễn biến tài nguyên rừng.

Kiểm lâm phát hiện bẫy chim cùng chim hoang dã

Từ những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn ba xã đã đạt được những kết quả tích cực. Tổ kiểm lâm duy trì việc cập nhật diễn biến rừng thường xuyên, kịp thời nắm bắt biến động diện tích khai thác và trồng rừng theo quy định.

Theo số liệu lũy kế đến tháng 10/2026, xã Thái Sơn có tổng diện tích biến động trên 476 ha, trong đó khai thác khoảng 180 ha, trồng rừng trên 296 ha. Xã Thái Hòa đạt trên 253 ha, gồm khoảng 133 ha khai thác và gần 120 ha trồng rừng. Xã Hùng Đức có tổng diện tích biến động trên 618 ha, trong đó diện tích khai thác là 286,5 ha.

Riêng trong tháng, diện tích cập nhật biến động tại xã Thái Sơn là trên 12 ha, xã Thái Hòa 21,5 ha và xã Hùng Đức khoảng 34 ha, chủ yếu là diện tích khai thác rừng.

Cùng với công tác theo dõi diễn biến rừng, hoạt động tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được triển khai thường xuyên. Điển hình, ngày 5/10/2026, sau khi nhận được tin báo của người dân về việc có người sử dụng lưới bẫy, bắt chim trái phép tại cánh đồng thôn Thanh Xuân, xã Hùng Đức, Hạt Kiểm lâm khu vực III đã phối hợp với Công an xã Hùng Đức tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Trương Văn Đồng đang sử dụng lưới úp để bẫy chim. Tại hiện trường có 4 cá thể chim Ngói (tên khoa học: Streptopelia senegalensis), thuộc danh mục động vật rừng thông thường, tổng trọng lượng 0,52 kg. Ông Đồng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số chim trên, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định. Qua kiểm tra, ghi nhận tổng cộng 3 bộ lưới úp, trong đó phát hiện 1 vụ có đối tượng vi phạm.

Thả chim về với tự nhiên

Không chỉ tập trung vào nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm, tổ kiểm lâm còn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp; hướng dẫn người dân nâng cao trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Qua đó góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước, hạn chế xói mòn đất và giảm thiểu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số khó khăn như địa bàn quản lý rộng, địa hình đồi núi phức tạp, giao thông đi lại khó khăn; lực lượng kiểm lâm còn hạn chế, trang thiết bị phục vụ tuần tra chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Nhận thức của một bộ phận người dân về bảo vệ rừng chưa cao, nguy cơ khai thác lâm sản trái phép và cháy rừng vẫn tiềm ẩn.

Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động bám sát địa bàn và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhân dân, Tổ Kiểm lâm địa bàn liên xã Thái Hòa – Thái Sơn – Hùng Đức tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần giữ gìn màu xanh, bảo vệ môi trường sinh thái và thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.