Tuyên Quang tổ chức Roadshow quảng bá du lịch an toàn bằng xe máy

Ngày 21.10, tại Tuyên Quang, Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình Roadshow “Du lịch trải nghiệm an toàn bằng xe mô tô, xe máy” năm 2026 với chủ đề “An toàn trên từng khúc cua - Trọn vẹn mỗi hành trình”.

Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 100 chiếc mô tô, xe máynhằm hướng đến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong hoạt động du lịch.

Đồng thời, chương trình cũng kết hợp tuyên truyền pháp luật với giới thiệu cảnh quan, di sản địa chất và bản sắc văn hóa của vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Lộ trình dự kiến của chương trình

Địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua gấp cùng thời tiết thay đổi nhanh khiến việc di chuyển bằng xe máy tại khu vực này tiềm ẩn rủi ro, đòi hỏi người tham gia phải có kỹ năng và tuân thủ quy định.

Chương trình hướng đến trang bị kiến thức cần thiết cho người điều khiển phương tiện, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp du lịch nâng cao trách nhiệm trong bảo đảm an toàn cho du khách.

Theo kế hoạch, các hoạt động diễn ra tại Quảng trường Thanh Niên, xã Đồng Văn sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 21.10, với những tiết mục văn nghệ mang đậm màu sắc văn hóa vùng cao.

Chương trình còn có hoạt động giao lưu, giới thiệu các đoàn xe tham gia dưới sự dẫn dắt của hai MC song ngữ Việt – Anh với sự tham gia của hơn 200 học sinh, đoàn viên thanh niên.

Trong khuôn khổ lễ phát động, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe trên đường đèo, từ kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách đến lên xuống dốc và xử lý khúc cua.

Tỉnh Tuyên Quang hướng tới hoạt động du lịch trải nghiệm an toàn cho du khách

Đại diện các doanh nghiệp, câu lạc bộ mô tô, xe máy sẽphát biểu hưởng ứng, khẳng định trách nhiệm chấp hành pháp luật và góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, chuyên nghiệp.

Dưới sự điều hành của lực lượng chức năng, đoàn xe mang thông điệp tuyên truyền thống nhất sẽ xuất phát từ Đồng Văn, vượt đèo Mã Pì Lèng đến Làng văn hóa du lịch Pả Vi Hạ, xã Mèo Vạc.

Trên hành trình, đoàn xe dự kiến kết hợp ghi hình quảng bá cảnh quan, di sản và văn hóa địa phương, với sự chào đón của khoảng 100 đoàn viên thanh niên tại điểm đến.

Đáng chú ý, chương trình được tổ chức hoàn toàn bằng nguồn lực xã hội hóa, với sự đóng góp của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở lưu trú và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch.

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động đăng kí tham gia đóng góp kinh phí, phương tiện và dịch vụ, chung tay tổ chức sự kiện, góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển bền vững.

Thông qua hoạt động, địa phương kỳ vọng lan tỏa thông điệp “Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn”, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, ứng xử văn minh và gìn giữ cảnh quan, văn hóa địa phương.

Chương trình góp phần lan toả sức hút của Cao nguyên đá Đồng Văn, đồng thời khuyến khích du khách khám phá thiên nhiên, văn hóa địa phương gắn với bảo đảm an toàn giao thông.