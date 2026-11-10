Tuyên Quang tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn là nét văn hóa độc đáo, huyền bí. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 19-24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Trong đó, hai sự kiện nổi bật là Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I và Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2026.

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I được tổ chức tại Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1, với sự tham gia của 18 đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng đại diện cho các vùng văn hóa, cộng đồng dân tộc tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình khai mạc với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Tuyên Quang-Hội tụ, đoàn kết và lan tỏa”. Cùng với đó là không gian trưng bày văn hóa truyền thống, giới thiệu các tư liệu, hình ảnh, hiện vật, trang phục, nhạc cụ, công cụ lao động và sản phẩm thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc. Tại đây, người dân và du khách còn được giao lưu với các nghệ nhân, tìm hiểu nghề thủ công và trực tiếp trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của địa phương.

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc, trưng bày, giới thiệu văn hóa truyền thống; giao lưu, trải nghiệm văn hóa và Festival “Tinh hoa ẩm thực miền bắc” năm 2026 với chủ đề “Giao lưu kết nối cụm du lịch miền bắc” sẽ giới thiệu, quảng bá các món ăn truyền thống, sản phẩm du lịch và đặc sản tiêu biểu của các địa phương, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối và quảng bá tiềm năng du lịch vùng.

Tiếp nối các hoạt động của Ngày hội Văn hóa các dân tộc, từ ngày 22-24/11, tại xã Tân Trịnh sẽ diễn ra Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2026.

Lễ hội nhảy lửa có sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên là đồng bào dân tộc Pà Thẻn đến từ các xã Tân Trịnh, Yên Thành, Quang Bình, Thông Nguyên, Tân Quang, Liên Hiệp, Tri Phú và Minh Quang. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn; đồng thời giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của cộng đồng dân tộc này đến với nhân dân và du khách. Trong khuôn khổ Lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực và nông sản OCOP; lễ cúng báo cáo tổ tiên, thổ công, thổ địa; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm bảo tồn văn hóa dân tộc; trình diễn trang phục truyền thống, giao lưu thể thao và các trò chơi dân gian.

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tỉnh Tuyên Quang hướng tới tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các cộng đồng dân tộc, phát huy vai trò của nghệ nhân và nhân dân trong gìn giữ, trao truyền các giá trị di sản văn hóa, đồng thời các hoạt động góp phần làm phong phú sản phẩm văn hóa, du lịch, quảng bá hình ảnh Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, đa dạng bản sắc văn hóa, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế-xã hội địa phương.