Tuyên Quang tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân.

Các đại biểu dự lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

93 HCLS được tìm kiếm, quy tập tại các xã Thanh Thủy, Minh Tân, Vĩnh Tuy và phường Bình Thuận. Lễ viếng, truy điệu và an táng được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Trước Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã kiên cường chiến đấu, anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đội tiêu binh thực hiện nghi thức trong lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và tính mạng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS”, các lực lượng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực tìm kiếm, quy tập được 149 HCLS, trong đó có 148 hài cốt của các liệt sĩ trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và 1 hài cốt liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong số này, 5 HCLS có đầy đủ thông tin đã được bàn giao về địa phương và gia đình theo nguyện vọng của thân nhân.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại lễ an táng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức rải hoa, tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường xưa; đồng thời thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, để sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ mãi được các thế hệ hôm nay và mai sau khắc ghi.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 HCLS là hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đối với các anh hùng liệt sĩ; đồng thời tiếp tục khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.