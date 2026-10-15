Tuyên Quang tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Đến dự có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đọc điếu văn tại lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ. Điếu văn nêu rõ, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc, chiến trường Vị Xuyên diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Những địa danh như điểm cao 1.509, 685, 772, đồi Đài, đồi Cô Ích cùng những địa danh “Lò vôi thế kỷ”, “Cối xay thịt”, “Ngã ba cửa tử” đã khắc sâu vào ký ức của những người lính.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị và tỉnh Tuyên Quang thỉnh chuông tại đền thờ liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Giữa mưa bom, bão đạn, cán bộ, chiến sĩ kiên cường bám trụ, chiến đấu với quyết tâm “Một tấc không đi, một ly không rời” và ý chí “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”. Các anh đã hiến dâng máu xương để bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc.

Tại các xã biên giới tỉnh Tuyên Quang, đã có hơn 4.200 cán bộ, chiến sĩ chiến đấu và hy sinh. Trong đó đã tìm kiếm, quy tập được 3.270; vẫn còn gần 1.000 liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Phút mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay, các lực lượng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm, quy tập 149 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 148 liệt sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc và 1 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong đó, có 5 hài cốt liệt sĩ xác định đầy đủ thông tin và được bàn giao về các địa phương theo nguyện vọng của thân nhân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Mỗi hài cốt được tìm thấy là một niềm xúc động, một tia hy vọng được thắp lên; mỗi người lính trở về là thêm một gia đình vơi đi nỗi khắc khoải, thêm một nghĩa tình đồng đội được nối liền sau bao năm cách trở.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đọc điếu văn tại lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị và tỉnh Tuyên Quang thực hiện nghi thức an táng các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; chạy đua với thời gian để tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đưa những người con ưu tú còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Nhân dân nghẹn ngào xúc động tiễn các Anh hùng liệt sĩ về cùng đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu kính cẩn dâng hương, đặt vòng hoa và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Ngay sau Lễ truy điệu, nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trọng thể, đưa các anh về yên nghỉ bên đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.