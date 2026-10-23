Tuyên Quang tổ chức Lễ hội hoa tam giác mạch năm 2026

Sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp đặc trưng của loài hoa vùng cao, quảng bá hình ảnh con người, bản sắc văn hóa các dân tộc và tiềm năng du lịch phong phú của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Đồng thời, lễ hội là cơ hội thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, thu hút các nhà đầu tư và cải thiện đời sống nhân dân.

Lễ hội hoa tam giác mạch được tổ chức nhằm quảng bá văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Ban tổ chức Lễ hội hoa tam giác mạch

Chương trình khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 25-10, tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

Chương trình kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại, tôn vinh cảnh sắc thiên nhiên cùng sức sống mới của vùng cao nguyên đá. Sau phần lễ là các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa sôi nổi.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch, thương mại diễn ra khắp các địa phương, như: Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và giao lưu văn hóa Việt-Trung (23-10); Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám (24 và 25-10) giới thiệu các nghề thủ công truyền thống; Show Rock “Tinh thần đá” lần thứ hai; hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung (Tuyên Quang) 2026, quy mô khoảng 300 gian hàng thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại; Festival “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc”; Lễ hội Tết cá tại thôn Cốc Cai, xã Mậu Duệ; trình diễn nghề truyền thống và tri thức bản địa trải nghiệm dệt/se lanh, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm, nghề rèn, đan lát, làm bánh tam giác mạch và thưởng thức ẩm thực vùng cao.

Phối cảnh sân khấu Lễ hội hoa tam giác mạch năm 2026.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn chương trình.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, để chuẩn bị tốt nhất cho mùa lễ hội, tỉnh Tuyên Quang triển khai gieo trồng khoảng 400 ha hoa tam giác mạch theo 3 đợt, đảm bảo hoa nở rực rỡ kéo dài từ tháng 10 đến hết tháng 12; các điểm ngắm hoa trọng điểm: Dọc tuyến đường 4C, cổng trời, điểm dừng chân Yên Minh, dốc Thẩm Mã, Nhà của Pao, làng văn hóa Lũng Cẩm, di tích Nhà Vương, Bảo tàng Cao nguyên đá, làng Lô Lô Chải, khu vực Lũng Cú, bến thuyền sông Nho Quế, làng văn hóa Pả Vi...