Tuyên Quang tổ chức kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc

Hội nghị kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam với các doanh nghiệp Trung Quốc. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Tỉnh Tuyên Quang sở hữu vùng nguyên liệu nông, lâm sản hàng hóa quy mô lớn, các sản phẩm đặc sản đạt tiêu chuẩn chất lượng OCOP từ 3 đến 4 sao. Hệ thống hạ tầng giao thông, logistics đang được đầu tư đồng bộ, thông suốt.

Tỉnh đang khẳng định vị thế là cầu nối giao thương, trung tâm trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu chính ngạch quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế biên giới Việt-Trung.

Các đại biểu trao đổi, đàm phán trực tiếp với doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Hội nghị lần này có ý nghĩa chiến lược để các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trực tiếp gặp gỡ, trao đổi thông tin.

Tại hội nghị, có 50 bàn trưng bày sản phẩm đặc trưng của các doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ Việt Nam và Trung Quốc. Đây là nền tảng trực quan để các bên kiểm tra chất lượng, kết nối và đi đến ký kết các thỏa thuận hợp tác thương mại lâu dài.

Các doanh nghiệp hai nước cũng đã tiến hành trao đổi thương mại, đàm phán hợp đồng trực tiếp tại 50 bàn trưng bày sản phẩm đặt trong hội trường.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam và Trung Quốc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Kết thúc hội nghị đã diễn ra lễ ký kết 8 biên bản ghi nhớ hợp tác thương mại và các hợp đồng nguyên tắc giữa các cặp doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam và Trung Quốc.

Các thỏa thuận tập trung vào các nhóm ngành hàng thế mạnh bao gồm: xuất khẩu chính ngạch các mặt hàng nông sản, chè đặc sản OCOP chất lượng cao của Tuyên Quang sang thị trường Vân Nam và Quảng Tây; kết nối nhập khẩu các mặt hàng máy móc thiết bị công nghệ cao phục vụ công nghiệp sản xuất và khuyến công của tỉnh Tuyên Quang.