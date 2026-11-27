Toàn cảnh Hội nghị Đối thoại xã hội chiều 27/11.

Với 122 điểm cầu xã, phường được kết nối, Hội nghị đối thoại xã hội năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang tập trung làm rõ những vấn đề người dân quan tâm trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Từ lắng nghe tiếng nói cơ sở đến cam kết giải quyết kiến nghị theo phương châm “6 rõ”, hội nghị hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, phát huy quyền làm chủ và củng cố niềm tin của nhân dân.

Ông Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chủ trì hội nghị có các ông, bà: Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Việt Khánh và Trần Thị Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Dự hội nghị có bà Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI tỉnh Tuyên Quang; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo đại biểu Nhân dân các địa phương.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu.

Trình bày báo cáo đề dẫn, bà Trần Thị Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Tuyên Quang có địa bàn rộng, nhiều xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đặt ra yêu cầu cao về năng lực điều hành và trách nhiệm công vụ. Hiệu quả của mô hình mới không chỉ được đo bằng sự tinh gọn của bộ máy mà quan trọng hơn là mức độ hài lòng, niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang điều hành Hội nghị.

Trên cơ sở tổng hợp tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở, hội nghị tập trung vào 4 nhóm vấn đề: vận hành chính quyền địa phương hai cấp và trách nhiệm phục vụ Nhân dân; cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh cho người dân.

Bà Trần Thị Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến phản ánh trực tiếp những khó khăn, bất cập đang đặt ra. Đại diện tuổi trẻ các phường Minh Xuân, Bình Thuận, Nông Tiến đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị cho đội thanh niên tình nguyện chuyển đổi số; mở các lớp đào tạo nghề… giúp thanh niên ứng dụng vào sản xuất, thương mại điện tử.

Đại biểu các xã Bằng Hành, Thông Nguyên, Lâm Bình kiến nghị có lộ trình xóa vùng lõm sóng viễn thông, đầu tư trang thiết bị cho bộ phận một cửa; hỗ trợ mô hình “Làng sáng tạo nội dung số gắn với du lịch sinh thái và tiêu thụ nông sản bản địa”.

Về tổ chức bộ máy, chế độ chính sách sau sáp nhập, đại biểu các xã Cán Tỷ, Lũng Phìn, Đồng Yên phản ánh khó khăn trong rà soát vị trí việc làm, bố trí biên chế MTTQ cấp xã và chuyển giao nhiệm vụ công tác Dân vận.

Những vấn đề về hạ tầng, đất đai, sinh kế và an sinh xã hội cũng được đề cập. Đại biểu phường An Tường kiến nghị xử lý tình trạng cống thoát nước thải gây ô nhiễm tại khu tái định cư Ngọc Kim; các xã Bằng Hành, Lũng Phìn, Đồng Yên đề nghị tháo gỡ hồ sơ đất đai tồn đọng, khắc phục ảnh hưởng lòng hồ thủy điện Sông Lô 6, hướng dẫn thống nhất thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất ở, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đại biểu các xã vùng cao Lũng Phìn, Ngọc Long bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực gia đình, tự tử bằng lá ngón; đề nghị bố trí nơi tạm lánh, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ, trẻ em yếu thế, tăng cường cán bộ tư vấn sức khỏe, tâm lý tại cơ sở và nhân rộng các tổ tự quản xóa bỏ hủ tục. Nhiều điểm cầu cũng kiến nghị chính sách vốn vay ưu đãi cho bộ đội xuất ngũ, thanh niên khởi nghiệp và kinh phí hoạt động cho các hội đặc thù.

Các đại biểu tham dự hội nghị đối thoại trực tiếp ngày 27/11.

Dưới sự điều hành của ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang cùng các sở, ngành liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp từng nội dung thuộc thẩm quyền. Nhiều giải pháp được đưa ra như rà soát phân cấp, phân quyền; chuẩn hóa quy trình thủ tục đất đai; tối ưu hóa nền tảng số; bố trí kinh phí duy tu thiết chế văn hóa sau sáp nhập.

Các đại biểu gửi câu hỏi và trả lời những ý kiến tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, coi đây là cơ sở quan trọng để UBND tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời, đề nghị các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát toàn bộ kiến nghị, phân loại rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và thời hạn hoàn thành. Việc triển khai phải bảo đảm phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; qua đó, các kiến nghị chính đáng của Nhân dân được xem xét, giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang khẳng định, hội nghị là diễn đàn dân chủ, ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn địa phương. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; kịp thời nắm bắt và giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân ngay từ cơ sở.

Đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cần tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng thời, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe dân và kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh. Qua đó, huy động sức dân cùng Nhà nước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tạo nền tảng để Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững.