Tuyên Quang tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tỉnh Tuyên Quang tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và quảng bá du lịch từ ngày 19 đến 24/11, với điểm nhấn là Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I và Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2026.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 21/11 tại Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1, với sự tham gia của 18 đoàn nghệ nhân, diễn viên và quần chúng đại diện cho các vùng văn hóa, cộng đồng dân tộc tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc, trưng bày không gian văn hóa truyền thống, Festival “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc” năm 2026 cùng các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa.

Đáng chú ý, chương trình khai mạc ngày hội được tổ chức lúc 20h10 ngày 20/11 tại Quảng trường 26/3, với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc Tuyên Quang – Hội tụ, đoàn kết và lan tỏa”. Chương trình dự kiến kéo dài 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên sóng và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang.

Tiếp nối các hoạt động trên, Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại xã Tân Trịnh. Lễ hội có sự tham gia của nghệ nhân, diễn viên và vận động viên quần chúng là đồng bào dân tộc Pà Thẻn đến từ 8 xã: Tân Trịnh, Yên Thành, Quang Bình, Thông Nguyên, Tân Quang, Liên Hiệp, Tri Phú và Minh Quang.

Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn tỉnh Tuyên Quang.

Các hoạt động tại lễ hội gồm trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch, ẩm thực và nông sản OCOP; giao lưu văn hóa, trình diễn trang phục dân tộc Pà Thẻn; gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm bảo tồn bản sắc văn hóa; tổ chức các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc kết hợp thực hành Nghi lễ Nhảy lửa, diễn ra lúc 20h10 ngày 24/11 tại xã Tân Trịnh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, với các nội dung nghệ thuật, nghi lễ Kéo chày và Nghi lễ Nhảy lửa – di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của người Pà Thẻn.

Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh Tuyên Quang hướng tới tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc; tăng cường giao lưu, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Tuyên Quang đến với du khách trong nước và quốc tế.

Đây cũng là dịp để địa phương giới thiệu những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc, tạo thêm sức hút cho các điểm đến, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội trên địa bàn.