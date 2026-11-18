Từ ngày 19 - 24.11, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Ngày hội Văn hoá các dân tộc lần thứ I và Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn lần thứ II năm 2026.

Các sự kiện nhằm tôn vinh bản sắc văn hoá các dân tộc, tăng cường giao lưu giữa các cộng đồng và giới thiệu tiềm năng du lịch địa phương đến người dân và du khách.

Mở đầu chuỗi sự kiện là Ngày hội Văn hoá các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 19 - 21.11 tại Quảng trường 26/3 (phường Hà Giang 1) với sự tham gia của 19 đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng đại diện cho các vùng văn hoá và cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc..

Trong ba ngày, các đoàn tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống, giới thiệu phong tục, tập quán và những nét sinh hoạt văn hoá đặc trưng.

Tham gia lễ hội, du khách có cơ hội tìm hiểu các loại hình nghệ thuật dân gian, giao lưu cùng các nghệ nhân và trải nghiệm không gian văn hoá của các dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20h ngày 20.11 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Tuyên Quang – Hội tụ, đoàn kết và lan toả”.

Chương trình hướng đến việc giới thiệu sự đa dạng trong đời sống văn hoá, nghệ thuật của các cộng đồng dân tộc, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về việc bảo tồn và phát huy di sản.

Bên cạnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, không gian trưng bày văn hoá truyền thống mở cửa từ ngày 19 - 22.11, tạo thêm điểm tham quan, trải nghiệm cho người dân và du khách trong dịp diễn ra ngày hội.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện còn có Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn lần thứ II năm 2026 diễn ra vào ngày 24.11 tại xã Tân Trịnh với nghi thức truyền thống đặc sắc của cộng đồng người Pà Thẻn. Đây là nghi thức gắn với đời sống tín ngưỡng và quan niệm cầu mong sức khoẻ, may mắn, mùa màng thuận lợi.

Nghi lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn là nét văn hóa độc đáo

Trong nghi lễ, những người tham gia thực hiện các động tác nhảy trên than hồng theo sự dẫn dắt của thầy cúng, tạo nên nét văn hoá riêng của cộng đồng.

Chuỗi hoạt động nằm trong chương trình hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam 24.11 và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Đây không chỉ là dịp hội tụ, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc, lan toả tinh thần đoàn kết, mà còn quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của vùng đất và con người xứ Tuyên.