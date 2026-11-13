Tuyên Quang: Tìm thấy thêm di cốt, di vật liệt sĩ tại Bạch Đích và Thanh Thủy

Ngày 13/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại khu vực Đồi Trúc, khu 4 hầm, điểm cao 772 thuộc thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy và khu vực Núi Bạc, xã Bạch Đích. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng phát hiện thêm di cốt liệt sĩ cùng một số di vật chiến trường.

Thông tin từ các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên được lực lượng tìm kiếm đối chiếu với sơ đồ tác chiến, địa hình và dấu tích chiến trường để khoanh vùng các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cẩn thận bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình dốc, cây cối rậm rạp, nhiều hố bom, hào giao thông và vách đá dựng đứng. Tại những vị trí nghi có hài cốt, cán bộ, chiến sĩ phải thận trọng bóc tách từng lớp đất để kiểm tra, bảo đảm không bỏ sót dấu tích.

Các di vật được phát hiện như bình tông, hộp tiếp đạn là nguồn tư liệu quan trọng, hỗ trợ quá trình xác minh thông tin, tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ.

Thời gian tới, Đội tiếp tục phối hợp với các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử rà soát, bổ sung thông tin về các khu vực tìm kiếm, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.