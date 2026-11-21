Trước đó, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 17/11, anh Triệu Văn Nghè và 1 người cùng thôn đi thuyền từ bến thuyền về nhà. Khi di chuyển được khoảng 700 m ra giữa lòng hồ, nước tràn vào khiến thuyền bị chìm. Hai người bỏ thuyền bơi vào bờ, tuy nhiên anh Nghè bị đuối nước và mất tích.

Lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân mất tích vào sáng 21/11. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ Công an xã Minh Ngọc, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra tai nạn có mặt hồ rộng, độ sâu khoảng 35m, nước lạnh. Diện tích tìm kiếm rộng, độ sâu lớn khiến việc xác định vị trí nạn nhân dưới nước trở nên phức tạp, đòi hỏi lực lượng cứu hộ phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp, đồng thời bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ.

Sau gần bốn ngày kiên trì tìm kiếm, khoảng 6 giờ 47 phút ngày 21/11, tổ công tác tìm kiếm đã phát hiện thi thể nạn nhân ở khu vực giữa hồ, cách bờ khoảng 300 m và cách vị trí xảy ra vụ đuối nước khoảng 35 m.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân lên bờ, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình để lo hậu sự theo quy định.