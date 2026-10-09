Tuyên Quang tìm giải pháp khắc phục hư hỏng trên tỉnh lộ 186, cầu An Hòa

Đặc biệt, khoảng hơn 4km đoạn từ cầu An Hoà đến quốc lộ 2 dẫn vào khu công nghiệp Long Bình An, mặt đường dày đặc các vết nứt vỡ, gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tỉnh lộ 186 đoạn qua khu công nghiệp Long Bình An (Tuyên Quang) hư hỏng, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ghi nhận ngày 8/10, mặt đường đoạn tuyến được đổ bê tông, sau nhiều năm sử dụng đã xuất hiện nứt vỡ, sụt lún. Nhiều vị trí, các vết vỡ lớn, lún sâu từ 5 - 10cm, hình thành các gờ cao sắc nhọn.

Tỉnh lộ 186 là tuyến đường độc đạo từ quốc lộ 2, quốc lộ 37 dẫn vào khu công nghiệp Long Bình An - khu công nghiệp lớn nhất và đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang, tập trung nhiều công nhân và phương tiện xe tải lớn lưu thông mỗi ngày. Việc mặt đường hư hỏng, xuống cấp khiến người dân lo lắng.

Mặt đường kết cấu bê tông xuất hiện dày đặc các vị trí nứt vỡ, sụt lún hình thành những gờ lớn gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến.

Còn tại mặt cầu An Hòa bắc qua sông Lô trên tuyến tỉnh lộ 186 thời gian qua xuất hiện nhiều hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ gây mất an toàn lưu thông. Tại nhiều vị trí bề mặt cầu xuất hiện ổ gà, lớp thảm bê tông nhựa bị kéo xô lệch gồ cao.

Trong khi đó, các khe co giãn hở rộng, thậm chí không còn nguyên vẹn. Bề mặt cầu và các hạng mục kỹ thuật bảo đảm an toàn xuống cấp, nhiều ổ gà, "sóng lươn" xuất hiện khiến người và phương tiện lưu thông qua đây đối mặt với nguy cơ mất an toàn.

Mặt cầu An Hòa xuất hiện nhiều ổ gà lớn nhỏ, "sóng lươn" gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Anh Nguyễn Duy Bộ (tỉnh Phú Thọ) thường xuyên lái xe tải chở hàng trên tuyến đường cho biết, tình trạng mặt cầu An Hòa hư hỏng đã diễn ra một thời gian dài. Mặt cầu gồ ghề từ năm ngoái, một số ổ gà ban đầu nhỏ nhưng xe tải đi lại nhiều đã thành những hố lớn, hình thành các "sóng lươn" khi đến cầu bắt buộc phải đi rất chậm nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Để tránh những vết hư hỏng trên bề mặt cầu, lái xe buộc phải lấn sang làn đối diện. Việc này gây nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện đặc biệt là người đi xe máy.

Cầu An Hòa bắc qua sông Lô trên tuyến tỉnh lộ 186 kết nối quốc lộ 2 và quốc lộ 37 với khu công nghiệp Long Bình An của tỉnh Tuyên Quang. Cầu được đưa vào sử dụng từ năm 2006, có chiều dài 533m, rộng 11m. Đây là một trong những cây cầu huyết mạch trên tuyến với lưu lượng phương tiện cao, chủ yếu là xe tải trọng lớn.

Ông Lưu Việt Anh, Phó giám đốc Sở Xây dựng Tuyên Quang cho biết, tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng xuống cấp tại mặt cầu An Hòa, ngày 29/9, Sở đã kiểm tra thực tế hiện trạng cầu An Hòa (Km60+15, tuyến đường tỉnh 186), nhằm kịp thời đánh giá mức độ xuống cấp để có giải pháp khắc phục.

Tại hiện trường, Đoàn công tác đã kiểm tra, ghi nhận các vị trí hư hỏng trên mặt cầu, đồng thời đánh giá sơ bộ hiện trạng để có cơ sở triển khai các bước xử lý tiếp theo. Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, Sở Xây dựng sẽ báo cáo UBND tỉnh; đồng thời mời đơn vị kiểm định có chuyên môn thực hiện đánh giá tổng thể hiện trạng cầu An Hòa.

Trên cơ sở kết quả kiểm định, nếu hư hỏng cần sửa chữa, Sở Xây dựng sẽ khẩn trương tham mưu, đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông qua cầu.

Một số vụ tai nạn do người đi xe máy va phải các hư hỏng trên mặt cầu An Hòa trong tháng 9.2026. (Ảnh: Facebook Phong Nguyễn).

Ông Nguyễn Tuệ Quang, Phó chủ tịch UBND xã Bình Ca cho biết, ngày 21/7/2026 xã đã có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang đề nghị giao lại việc quản lý và cải tạo cầu An Hòa cho địa phương.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Bình Ca, từ đầu năm 2026 đến nay đã có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến hư hỏng trên cầu An Hòa.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, xã đã liên hệ được với một số đơn vị bảo trì đường giao thông nhờ san lấp tạm thời các vị trí hư hỏng trên mặt cầu, tuy nhiên cũng chỉ được vài ngày.

Tình trạng xuống cấp đường tỉnh 186 gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Ngày 9/10, trung tá Lê Duy Hiển, Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay, trước tình trạng xuống cấp, hư hỏng bề mặt đường tỉnh 186 và cầu An Hòa, Phòng CSGT đã kiến nghị các sở, địa phương sớm có phương án cải tạo, sửa chữa bề mặt tỉnh lộ 186 để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.