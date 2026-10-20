Tuyên Quang tìm chủ tài khoản có hơn 2 tỉ đồng liên quan đến đánh bạc

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị này đang xác minh chủ tài khoản có hơn 2 tỉ đồng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra từ tháng 11.2020 đến tháng 2.2021.

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản VietinBank có số dư 2.084.433.960 đồng, đứng tên “LE MINH KHOI” (SN 1983), trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), có liên quan đến vụ việc.

Theo đó, cơ quan chức năng đề nghị chủ tài khoản hoặc người biết thông tin liên quan chủ tài khoản chủ động liên hệ để phối hợp giải quyết.

Người cần cung cấp thông tin có thể đến trụ sở Công an tỉnh Tuyên Quang tại tổ dân phố Phan Thiết 24, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Đến ngày 1.11.2026, nếu không có người nhận là chủ tài khoản ngân hàng trên, số tiền hơn 2 tỉ đồng sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.