Tuyên Quang tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Các Anh hùng, liệt sĩ chuẩn bị được đưa tiễn. (Ảnh: Thanh Hoài)

Ngày 14/10, tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ tiễn đưa, di chuyển 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên mặt trận Vị Xuyên về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Buổi lễ do UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức tại Nhà quàn Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương.

93 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. (Ảnh: Thanh Phúc)

Trong đợt tìm kiếm, quy tập này, lực lượng chức năng đã tìm thấy 93 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn các xã Thanh Thủy, Minh Tân và Bình Thuận. Trong đó, có 18 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 75 hài cốt trong 6 ngôi mộ tập thể.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng niệm và tri ân những người lính đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lễ tiễn đưa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời góp phần thực hiện trách nhiệm tìm kiếm, quy tập, đưa các liệt sĩ trở về nơi an nghỉ trang nghiêm, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và đồng đội.