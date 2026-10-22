Tuyên Quang thực hiện hiệu quả chính sách đối với người có công với cách mạng và cựu chiến binh

Đoàn giám sát của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh và người có công với cách mạng trên địa bàn.

Thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cựu chiến binh và người có công với cách mạng. Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh Cựu chiến binh, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành; thường xuyên rà soát, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện nhằm bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch và kịp thời. Tính đến nay, toàn tỉnh quản lý hồ sơ của 72.581 người có công với cách mạng. Giai đoạn 2021 - 2026, tỉnh đã chi trả trợ cấp ưu đãi hằng năm cho 46.484 lượt người với tổng kinh phí trên 70,2 tỷ đồng; riêng đến tháng 5-2026 đang thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng cho 8.685 người với kinh phí trên 28,6 tỷ đồng/tháng.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác chăm lo đời sống, hỗ trợ cải thiện nhà ở được triển khai tích cực với 1.574 nhà được hỗ trợ xây mới và sửa chữa, tổng kinh phí trên 67,9 tỷ đồng. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" huy động nguồn lực xã hội hóa đạt 50,398 tỷ đồng, kết hợp thăm hỏi, tặng quà kịp thời cho hàng chục nghìn lượt đối tượng chính sách nhân các dịp lễ, Tết. Bên cạnh đó, tỉnh triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi tín dụng giúp 2.317 hộ cựu chiến binh vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện hiệu quả chiến dịch. Trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và chuyển sang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác bàn giao, quản lý hồ sơ, dữ liệu được thực hiện thông suốt, duy trì ổn định việc thực hiện chế độ, không làm gián đoạn quyền lợi của cựu chiến binh và người có công với cách mạng…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn cùng đại diện sở, ngành, đơn vị tập trung trao đổi về những nội dung còn phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách, giải quyết các hồ sơ tồn đọng, thủ tục chi trả chế độ chính sách, huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng…

Kết luận buổi giám sát, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đánh giá cao những kết quả của tỉnh Tuyên Quang trong thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, cựu chiến binh trên địa bàn. Đồng thời nhấn mạnh, công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được Đảng và Nhà nước, các cấp các ngành quan tâm thực hiện, qua đó phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh và người có công với cách mạng trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường công tác rà soát, thực hiện hiệu quả các chính sách, đảm bảo đúng đối tượng, đầy đủ, kịp thời theo quy định; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, quan tâm hỗ trợ thiết thực đối với người có công với cách mạng và hội viên cựu chiến binh còn gặp khó khăn. Đồng thời, cần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các đối tượng, góp phần thực hiện tốt chính sách; tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh và người có công với cách mạng, thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh và Pháp lệnh Ưu đã người có công với cách mạng… Qua đó, tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh toàn dân trong công tác chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống người có công với cách mạng, hội viên cựu chiến binh Việt Nam. Trong quá trình triển khai, thực hiện kịp thời báo cáo, đề xuất những khó khăn vướng mắc để giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn khẳng định Tuyên Quang luôn xác định công tác chăm lo cựu chiến binh, người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tỉnh sẽ rà soát, xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền để kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét, hướng dẫn, bảo đảm chính sách được thực hiện thống nhất, đúng đối tượng và kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp trong giải quyết hồ sơ chính sách, đảm bảo quyền lợi, chế độ của cựu chiến binh và người có công với cách mạng theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, tiếp tục rà soát việc thực hiện chính sách trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm việc chuyển giao hồ sơ, dữ liệu và trách nhiệm quản lý được thông suốt, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các đối tượng. Đồng thời giao Sở Nội vụ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung sau buổi giám sát, tổng hợp kết quả và báo cáo theo quy định.