Tuyên Quang thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP trên nền tảng số

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, mở rộng kênh phân phối sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy kinh tế số. Ảnh minh họa

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch số 408/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030, hướng tới đưa lĩnh vực này trở thành động lực thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Kế hoạch tập trung kết nối sản xuất, phân phối và tiêu dùng; hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và các mặt hàng chủ lực. Đồng thời, khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh, từng bước hình thành môi trường thương mại điện tử minh bạch, an toàn và bền vững.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, trên 70% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử và các nền tảng số trong sản xuất, kinh doanh; 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã hoạt động trên các sàn thương mại điện tử. Tỉ lệ giao dịch trên sàn thương mại điện tử có hóa đơn điện tử đạt 100%; ít nhất 60% xã, phường có thương nhân kinh doanh hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến.

Tỉnh Tuyên Quang cũng phấn đấu 100% xã, phường tiếp cận và sử dụng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; 100% chợ truyền thống đủ điều kiện triển khai hình thức thanh toán này. Đáng chú ý, 100% sản phẩm OCOP có tem truy xuất nguồn gốc; ít nhất 50% doanh nghiệp sử dụng bao bì đáp ứng tiêu chuẩn xanh.

Mở rộng thị trường, nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm địa phương

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Tuyên Quang triển khai sáu nhóm giải pháp, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng thương mại điện tử; xây dựng các nền tảng số; tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực ứng dụng và mở rộng hợp tác quốc tế.

Trong đó, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục duy trì, nâng cấp sàn thương mại điện tử tại địa chỉ santmdttuyenquang.gov.vn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đưa sản phẩm lên môi trường trực tuyến.

Việc ứng dụng mã QR, ví điện tử, thanh toán di động được khuyến khích mở rộng, nhất là tại chợ truyền thống, khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn khó khăn.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng kết nối cơ sở dữ liệu thương mại điện tử với các cơ sở dữ liệu quốc gia; tăng cường xác thực danh tính người bán, truy xuất nguồn gốc hàng hóa bằng mã QR. Đây là giải pháp góp phần nâng cao tính minh bạch, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và tăng khả năng tiếp cận thị trường của sản phẩm địa phương.

Hạ tầng logistics cũng được quan tâm phát triển với các đầu mối như tổ hợp thương mại - logistics bờ Đông sông Lô, tổ hợp thương mại - dịch vụ Thanh Thủy và trung tâm kinh doanh, kho bãi tại khu vực Xín Mần. Tỉnh đồng thời thúc đẩy kết nối với các sàn thương mại điện tử liên tỉnh, phát triển kinh doanh đa kênh, gắn tiêu thụ sản phẩm với quảng bá du lịch.

Đưa sản phẩm OCOP vươn xa trên môi trường số

Tuyên Quang định hướng mở rộng thương mại điện tử xuyên biên giới, tăng cường kết nối với thị trường Trung Quốc và các đối tác phù hợp; hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, quảng bá sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang chú trọng đào tạo kỹ năng kinh doanh trực tuyến, vận hành gian hàng số, thanh toán điện tử, bảo vệ dữ liệu và phòng ngừa gian lận trong giao dịch. Hằng năm, phấn đấu có ít nhất 100 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân tham gia đào tạo về pháp luật, kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong thương mại điện tử.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì triển khai, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; quản lý, vận hành sàn thương mại điện tử của tỉnh. Các sở, ngành, địa phương phối hợp thực hiện những nhiệm vụ về chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại, đào tạo và thanh toán không dùng tiền mặt.

Với các mục tiêu và giải pháp đồng bộ, Tuyên Quang hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng thương mại điện tử, tạo thêm kênh phân phối cho sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy phát triển kinh tế số.